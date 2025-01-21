https://ria.ru/20250121/luk-1601481573.html

Лук - польза и вред овоща для организма человека

Лук - польза и вред овоща для организма человека

Лук - польза и вред овоща для организма человека

Лук - вкусная еда и хорошее средство от болезней. Чем полезен и чем вреден лук для здоровья мужчины и женщины, в каком виде и сколько его можно есть в день, а... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T20:13:00+03:00

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2025-01-21T20:13:00+03:00

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питание

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Лук - вкусная еда и хорошее средство от болезней. Чем полезен и чем вреден лук для здоровья мужчины и женщины, в каком виде и сколько его можно есть в день, а также как правильно выбирать и хранить лук - в материале РИА Новости.Виды лукаЛук — это род двулетних и многолетних травянистых растений, относящихся к подсемейству луковые, которые бывают съедобными и декоративными. В мире насчитывается более тысячи видов, самые популярные из которых: ИсторияЛук употребляли в пищу еще в древности, об этом свидетельствуют найденные изображения этого растения, относящиеся к 3200-2700 гг. до н. э. Он был популярен в Древних Греции и Риме, странах Ближнего Востока, также его следы находили в саркофагах и на телах древнеегипетских мумий. В Европу лук попал в X-XI веках, а на Руси появился спустя 200-300 лет. Тогда его использовали в качестве оберега от злых духов, болезней и неудач в бою. Сейчас лук культивируют в 175 странах мира, крупнейшими поставщиками являются Китай, Индия и Египет. Состав и калорийностьХимический состав лука зависит от сорта, условий и сроков хранения, а также места произрастания. Самый популярный репчатый лук содержит эфирные масла, витамины В1, В2, В6, РР, Е, большое количество витамина С. Он богат гликозидами, протеином, каротином, флавоноидами, кальцием, хлором, серой, калием, натрием, магнием, фосфором, железом. В зеленом луке есть белки, углеводы, витамины A, B9, C, E, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, кобальт, марганец, медь, молибден. В составе лука-порея присутствуют витамины С, К, Е, B1, В2, РР, железо, марганец, медь, фосфор, магний, кальций и т.д.Калорийность лука колеблется от 30 до 70 ккал на сто грамм продукта, при этом луковицы содержат 8-14% сахара и белки (1,5-2 %).Полезные свойства лукаПолезные свойства лука обусловлены его богатым химическим составом. В оздоровительных целях его использует как общеукрепляющее, противогриппозное, антивоспалительное и слабительное средство. “Лук является хорошим источников витаминов группы В в зимний период, а также он содержит марганец, медь, калий, фосфор, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - В репчатом луке (свежем, необработанном термически) есть фитонциды, которые угнетают рост бактерий и грибков. Есть исследования, которые говорят о благоприятном влиянии овоща для предотвращения образования холестериновых бляшек в артериях, что снижает риск сердечного приступа и инсульта. Клетчатка способствует хорошему пищеварению и поддержанию организма в норме. Хром и сера в свежем луке нормализует уровень сахара в крови”.Овощ полезен и для кожи: он борется с угревой сыпью и акне. Вред лука и противопоказанияВред лука заключается том, что он может спровоцировать расстройство желудка, метеоризм, вздутие и диарею. Его нельзя есть при бронхиальной астме, а при гипертонии употребление продукта может повышать давление. “С луком нужно быть осторожными при обострении язвенной болезни, панкреатите или колите, - порекомендовала нутрициолог. - Потребление продукта может усугубить изжогу у людей, страдающих желудочным рефлюксом. Пищевая непереносимость лука не очень распространена, но это бывает. У аллергиков могут возникнуть покраснение, зуд в глазах и сыпь, если лук попадает на кожу. Встречаются и такие симптомы, как тошнота, рвота и другой желудочный дискомфорт. Также лук не стоит давать маленьким детям. И нужно помнить, что он в любом виде токсичен для домашних животных”.Польза лука для здоровья мужчин Считается, для мужчин лук полезен тем, что стимулирует кровообращение, за счет чего увеличивает потенцию, а богатый витаминно-минеральный комплекс повышает тестостерон, количество сперматозоидов и улучшает фертильность. Также овощ, если не злоупотреблять им, благоприятно влияет на либидо, борется против авитаминоза, укрепляет иммунитет, улучшает общее самочувствие. Польза лука для организма женщинПольза лука для женщин прежде всего заключается в улучшении внешнего вида кожи. Регулярное употребление помогает увеличить синтез коллагена и уменьшить возрастные изменения за счет антиоксидантов в составе овоща. Также он может благотворно влиять на цвет лица, сократить появление прыщей и акне. В целом, продукт укрепляет иммунитет, обладает антибактериальными свойствами, что положительно сказывается на здоровье полости рта. При беременностиЛук содержит одно из самых важных веществ для беременной женщины - фолиевую кислоту. Она не только способствует нормальному течению беременности, но и участвует в развитии плода, при этом недостаток вещества увеличивает риск развития врожденных пороков и вероятность преждевременных родов. Также фитонциды в составе овоща помогают при профилактике гриппа и ОРВИ, что важно во время беременности. Из-за этого разные сорта лука следует включить в рацион, но не употреблять более 70-100 грамм ежедневно. Лучше всего перед этим посоветоваться с врачом. Польза и вред сортов лукаКаждый сорт лука немного отличается по химическому составу, но обладает похожими свойствами. В медицине этот продукт известен еще с древних времен, а в Средние века знаменитый врач Авиценна описывал его целебные свойства против ран, болезней горла, советовал использовать шелуху, чтобы очищать воду от загрязнений. Репчатый лукБлагодаря минеральным солям в составе репчатый лук нормализует водно-солевой баланс, витамины и другие важные для организма вещества обладают бактерицидным действием, помогают бороться с инфекциями и стимулируют иммунитет. Также он обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки крови от окислительного стресса. Вред лука заключается в раздражающем действии на ЖКТ, что может спровоцировать обострение язвенной болезни, гастрита, панкреатита, колита.Зеленый лукЗеленый лук содержит витамин А, который благотворно влияет на внешний вид, улучшает состояние кожи, волос, ногтевых пластин, замедляет процессы старения в организме и препятствует ухудшению зрения. В нем много и витамина С, что полезно во время авитаминоза и подъема инфекционных заболеваний. Продукт повышает иммунитет и помогает быстрее справиться с недугами. Кроме этого, использование свежих побегов снижает риск кариеса и обеззараживает полость рта. При этом чрезмерное употребление лука может быть вредно и повышать кислотность желудка, раздражать дыхательные органы. Он противопоказан тем, у кого астма, болезни печени и почек.Красный лукВ красном луке содержатся витамины группы В, витамины С, А, а также калий, цинк, йод, железо, магний, медь и т.д. Благодаря богатому составу овощ обладает иммуномодулирующим, бактерицидным, противогрибковым действием, защищает от образования тромбов, разжижает кровь, способен выравнивать уровень сахара. Однако красный лук может навредить людям с тяжелыми нарушениями в функционировании печени, при индивидуальной непереносимости, болезнях желудка. Если продукт выращивался с использованием большого количества химических удобрений, он также не будет полезен. Лук-порейЛук-порей следует добавить в рацион тем, кто сидит на диете. Особенно он полезен в период гриппа и ОРВИ. Он помогает при упадке сил, депрессии, нервном истощении, авитаминозе. Среди заболеваний, при которых продукт может быть полезен, выделяют подагру, ревматизм, атеросклероз, проблемы с сердцем и сосудами. Противопоказания к употреблению лука-порея - камни в почках, болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, аллергия на никель, которого много в продукте. Индийский лукИндийский лук обеззараживает наружные покровы, обладает обезболивающим действием, лечит грибковые заболевания, а усиление кровообращения помогает ранам заживать быстрее. При этом его нельзя употреблять в пищу, потому что он содержит большое количество ядовитых веществ, также следует избегать попадания его сока в глаза. Его можно использовать только наружно. Индийский лук способен привести к отравлению и соответствующим симптомам - болях в животе, рвоте, тошноте, диарее. Синий лукВ синем луке есть антиоксиданты, которые омолаживают организм, обладают противораковым действием, стимулируют регенерацию тканей. Также овощ борется с воспалительными процессами, оказывает противовирусный эффект, благотворно влияет на пищеварительную систему, улучшает метаболизм, насыщает витаминами и минералами, очищает от токсинов. Его не следует потреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта - гастритом, язвой, колитом, панкреатитом. Он может навредить тем, у кого есть астма и гипертония, а увеличение кислотности способно вызвать расстройство желудка. Фиолетовый лукКак и другие виды лука, фиолетовый сорт - это хороший антисептик, который устраняет вредные микроорганизмы при простудных заболеваниях, ранах, в том числе гнойных. Регулярное употребление овоща улучшает внешний вид кожи, выравнивает ее тон, препятствует старению за счет антиоксидантов. Также фиолетовый лук восстанавливает структуру волос, активизирует их рост благодаря витамину А, снижает уровень сахара в крови, повышает кислотность, из-за чего стимулирует пищеварение. При этом повышенная кислотность может вызывать и неприятные симптомы - изжогу, диарею, рвоту, поэтому продукт не рекомендуется людям с болезнями ЖКТ. Его нельзя есть при дисфункции печени. Польза и вред сырого лукаЛук в сыром виде считается самым полезным для организма человека, потому что при термической обработке многие важные вещества пропадают. Его следует употреблять для улучшения самочувствия и насыщения организма необходимыми витаминами и другими веществами. Он помогает активизировать обменные процессы, очищать от токсинов, защищать от гриппа и ОРВИ, придавать энергию. Его используют не только в кулинарии, но и в косметологии, чтобы улучшить состояние кожи или ускорить рост волос. Однако не стоит употреблять его слишком много, чтобы не вызвать расстройство желудка, он противопоказан при поражении печени, язве, проблемах с почками и т.д. Если есть риск возникновения побочных эффектов, перед приемом следует посоветоваться с врачом. Польза и вред вареного лукаПри варке лук теряет некоторое количество полезных веществ, но все еще способен оказывать оздоровительное действие. Плюс термической обработки состоит в том, что овощ становится менее агрессивным для желудочно-кишечного тракта. Он так же, как и сырой снабжает организм витаминами и минералами, укрепляет его, помогает бороться с инфекциями, усиливает регенерацию тканей, очищает кровь от холестерина, стимулирует аппетит, очищает от токсинов и вредных веществ. Несмотря на это лучше есть сырой продукт. Также вареный лук может вызывать аллергию, вздутие живота, диарею, повышать кислотность желудка.Польза и вред жареного лукаЖареный лук является самым вредным из всех. При обжарке теряются многие полезные вещества, а сам овощ наполняется жиром. Такой продукт не следует есть тем, кто сидит на диете, людям с заболеваниями печени, страдающим проблемами с сердцем и повышенным артериальным давлением, он противопоказан при астме, болезнях желудка, поджелудочной железы, индивидуальной непереносимости. Его нельзя давать маленьким детям, еще жареный лук обладает высокой калорийностью - в 100 граммах продукта содержится 251 ккал. Польза луковой шелухиЛуковая шелуха также используется как лекарственное средство. На ней готовят отвары, которые применяются как витаминное, противомикробное, отхаркивающее, слабительное, желчегонное, мочегонное, спазмолитическое, сосудоукрепляющее средство. Считается, что отвары помогают от высокого давления и болезнях сердца. Полоскание ротовой полости улучшает симптомы флюса, стоматита, пародонтита, также отвар луковой шелухи полезен при болезненных мозолях, карбункулах, фурункулах, грибке на ногтях, варикозном расширении вен, его можно принимать во время эпидемий гриппа и простуды. Лук при диабетеЛук полезен при диабете из-за снижения уровня сахара в крови и повышении восприимчивости клеток к инсулину. Также овощ помогает при проблемах с сосудами и снижает нагрузку на сердце, улучшает работу щитовидной железы, очищает от токсинов, нормализует водно-солевой баланс. Из-за противопоказаний перед включением лука в рацион следует проконсультироваться с врачом. Лук в медицинеИздавна известно, что лук насыщает организм энергией, повышает иммунитет, восстанавливает после болезней. В народной медицине его применяют как профилактическое средство от цинги. Раньше считалось, что овощ защищает от чумы и холеры. Сейчас как лекарственное средство его используют во время острых респираторных заболеваний, он помогает при ангине благодаря мощному антистатическому действию. Отвары ускоряют рост волос, избавляют от перхоти, делают кожу лица сияющей и препятствуют образованию морщин. Если вдыхать испарения натертого продукта, можно избавиться от насморка, а также болезней полости рта при полоскании отваром. Луковый сок способствует заживлению ран, а лук с медом принимают от кашля. Дневная нормаПо словам нутрициолога Вероники Хованской, какой-то конкретной нормы потребления лука нет: “Однако нужно понимать, что если появились неприятные симптомы, не стоит продолжать есть овощ. Пользу принесет только лук в свежем виде. Обжаренный на масле продукт потрясающе пахнет, но кроме впитавшегося жира ничего не несет”. Чтобы избежать побочных реакций, не следует есть больше 70-100 граммов лука в день. В случае сомнений перед приемом следует проконсультироваться со специалистом. Лук в кулинарииЛук в русской кухне используется в сыром, вареном, тушеном, жареном виде во множестве блюд. Например, для супов, гарниров, а также в качестве приправы. Он улучшает вкус еды, делает его более насыщенным. Предпочтительно использовать овощ в сыром виде, добавляя его в салаты, потому что так он не теряет своих полезных свойств. Он хорошо сочетается с мясом, птицей, однако каждый сорт имеет определенный вкус, от острого к мягкому, поэтому в целом лук подходит к любому блюду, кроме десертов. Лук при похуденииИз-за низкой калорийности и богатого витаминно-минерального комплекса лук будет полезен при похудении, когда организм испытывает недостаток полезных веществ. При регулярном употреблении он улучшает метаболизм, за счет чего ускоряет темпы сжигания жира, благотворно влияет на пищеварительные процессы. Также продукт улучшает микрофлору кишечника и оптимизирует водно-солевой баланс, нормализуя многие процессы в организме. Как правильно выбратьРепчатый лук следует выбирать с гладкой, чистой шелухой, на которой нет механических повреждений, налета. На зеленой части лука-порея никогда не бывает естественных вкраплений, пятен или контрастных цветов - их наличие говорит о “плохом” продукте. Также его поверхность должна быть гладкой, ровной, а ее цвет - темным. При покупке зеленого лука лучше брать тот, что не имеет налета, слизи, сухих концов, вялые перьев без характерного запаха. Как и сколько хранитьХранить репчатый лук лучше в тканевых мешках или плетеных корзинах, так к нему будет поступать больше воздуха, при этом сильная или пониженная влажность способствуют гниению. Его нельзя класть в места, где продукт могут съесть животные, иначе есть вероятность отравления. Лук-порей и зеленый лучше хранить в холодильнике в отсеке для овощей, чтобы он не засох.

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продукты, питание, кулинария, витамины, здоровый образ жизни (зож)