https://ria.ru/20250121/khomyak-1994769664.html

Бизнесмен отсудил 2,5 миллиона рублей у партнера игры Hamster Kombat

Бизнесмен отсудил 2,5 миллиона рублей у партнера игры Hamster Kombat - РИА Новости, 21.01.2025

Бизнесмен отсудил 2,5 миллиона рублей у партнера игры Hamster Kombat

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск предпринимателя Виктора Шкурского о взыскании 2,5 миллионов рублей с предпринимателя... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:11:00+03:00

2025-01-21T12:11:00+03:00

2025-01-21T12:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск предпринимателя Виктора Шкурского о взыскании 2,5 миллионов рублей с предпринимателя Эдуарда Гуриновича за его бизнес-курс, который в действительности ограничился презентацией, следует из материалов дела. "Взыскать с индивидуального предпринимателя Гуриновича Эдуарда Владимировича в пользу индивидуального предпринимателя Шкурского Виктора Александровича 2 500 000 рублей основного долга", – говорится в решении суда. Согласно этому решению, причиной судебного разбирательства стала образовательная программа ответчика "Совет директоров" стоимостью 5 миллионов рублей, за которую истец внес предоплату. При этом услуг по соответствующему договору, заключенному в апреле 2023 года, предприниматель не получил, включая доступ к записям лекций. "На протяжении более чем двух месяцев участия в курсе заказчик не смог получить даже персональной стратегии развития, несмотря на активное участие истца в переписке в чате, участие ответчика было минимальным, свелось лишь к презентации курса и получению денег. К составлению стратегии развития бизнеса, "построению инвестиционных моделей и т.д., в целях разработки которых истец и принял решение пройти курс, ответчик даже не приступил", – приводится в судебном акте позиция предпринимателя Шкурского. Также отмечается, что бизнесмен Гуринович не мог оказывать услуги по своей образовательной программе, поскольку не имеет лицензии на право образовательной деятельности. Гуринович в своем Telegram-канале позиционирует программу "Совет директоров" как пример "системного научного подхода" к обучению бизнес-стратегиям и обещает "личное погружение" авторов программы в бизнес клиентов. Гуринович в июле 2024 года также сообщил, что вместе со своей командой стал "эксклюзивным партнером" в России игры Hamster Kombat, где нужно только регулярно заходить в приложение и нажимать на симпатичного хомяка, чтобы заработать виртуальную валюту. Согласно картотеке арбитражных дел, пока спор из-за образовательной программы остается единственным делом с участием Гуриновича.

https://ria.ru/20241017/hamsterkombat-1978479577.html

https://ria.ru/20240927/hamster-1975023703.html

https://ria.ru/20240720/igra-1960887685.html

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