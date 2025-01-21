https://ria.ru/20250121/dialog-1994817145.html
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:13:00+03:00
2025-01-21T15:13:00+03:00
2025-01-21T15:24:00+03:00
россия
сша
в мире
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с США - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, США, В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Ушаков заявил о готовности России к серьезному диалогу с США