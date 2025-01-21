https://ria.ru/20250121/dialog-1994817145.html

Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков

Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков

Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:13:00+03:00

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2025-01-21T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с США - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин