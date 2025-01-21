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Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
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15:13 21.01.2025 (обновлено: 15:24 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/dialog-1994817145.html
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025
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россия
сша
в мире
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с США - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html
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россия, сша, в мире, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, США, В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил Ушаков

Ушаков заявил о готовности России к серьезному диалогу с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия готова к серьезному диалогу с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с США - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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