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Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин заинтересованы в укреплении БРИКС - РИА Новости, 21.01.2025
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15:24 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/briks-1994821197.html
Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин заинтересованы в укреплении БРИКС
Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин заинтересованы в укреплении БРИКС - РИА Новости, 21.01.2025
Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин заинтересованы в укреплении БРИКС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:24:00+03:00
2025-01-21T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Лидеры выразили заинтересованность и далее содействовать укреплению этого объединения (БРИКС - ред.) как ключевого инструмента в становлении многополярного мира", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, брикс, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, БРИКС, В мире
Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин заинтересованы в укреплении БРИКС

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин хотят способствовать укреплению БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
«
"Лидеры выразили заинтересованность и далее содействовать укреплению этого объединения (БРИКС - ред.) как ключевого инструмента в становлении многополярного мира", - сказал Ушаков журналистам.
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Си Цзиньпин назвал важную цель БРИКС
23 октября 2024, 13:39
 
РоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинЮрий УшаковБРИКСВ мире
 
 
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