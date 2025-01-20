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Кто представлял Россию на церемониях инаугурации президентов США

Кто представлял Россию на церемониях инаугурации президентов США - РИА Новости, 20.01.2025

Кто представлял Россию на церемониях инаугурации президентов США

Обычно на инаугурации президентов США присутствуют послы иностранных государств и их супруги. Зарубежные лидеры на инаугурацию не приглашаются (иногда кого-то... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:41:00+03:00

2025-01-20T01:41:00+03:00

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Обычно на инаугурации президентов США присутствуют послы иностранных государств и их супруги. Зарубежные лидеры на инаугурацию не приглашаются (иногда кого-то приглашают персонально). Иностранным лидерам традиционно не рекомендуется посещать инаугурации из-за большого скопления людей и соображений безопасности.Часть приглашений на инаугурационные мероприятия находится в свободной продаже.Как правило, продаются билеты на инаугурационный парад и бал. Кроме того, пригласительные билеты получают компании, которые сделают крупные пожертвования инаугурационному комитету. Среди привилегий для крупных доноров в 2025 году – посещение мероприятий накануне инаугурации, церемонии приведения к присяге, парада и торжественного бала, а также "закрытый ужин" с вице-президентом.В начале января 2025 года СМИ сообщили, что инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа собрал более 170 миллионов долларов пожертвований и распродал все VIP-билеты на церемонию приведения к присяге и другие мероприятия.Россию на инаугурации президентов США традиционно представляют послы.20 января 1993 года посол России в США Владимир Лукин присутствовал на инаугурации 42-го президента США Билла Клинтона.На вторую инаугурацию Билла Клинтона 20 января 1997 года был приглашен российский посол Юлий Воронцов. СМИ сообщали о намерении присутствовать на инаугурации российского генерала Александра Лебедя, но отмечалось, что официального приглашения ему не отправляли и, вероятно, он надеялся посетить мероприятие как частное лицо, поскольку часть приглашений на инаугурацию было в публичной продаже. На церемонии инаугурации 43-й президента США Джорджа Буша-младшего, которая прошла 20 января 2001 года, Россию представлял посол Юрий Ушаков и лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов.Во время второй инаугурации Джорджа Буша-младшего 20 января 2005 года присутствовал посол Юрий Ушаков и парламентская делегация.На церемонии инаугурации 44-го президента США Барака Обамы 20 января 2009 года Россию представлял посол в Вашингтоне Сергей Кисляк.20 января 2017 года на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа присутствовали посол России в США Сергей Кисляк и бизнес-омбудсмен Борис Титов. 20 января 2021 года инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена посетил посол России в США Анатолий Антонов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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