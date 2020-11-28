https://ria.ru/20201128/inauguratsiya-1586788985.html

Посол России может посетить инаугурацию президента в США

Посол России может посетить инаугурацию президента в США

На инаугурацию президента США не приглашаются зарубежные лидеры, но российский посол может пойти на церемонию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T21:40

2020-11-28T21:40

2020-11-28T21:40

выборы президента сша — 2020

россия

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На инаугурацию президента США не приглашаются зарубежные лидеры, но российский посол может пойти на церемонию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На инаугурацию президента США, как вы знаете, не приглашаются зарубежные лидеры. На инаугурацию иногда приглашают кого-то персонально, но иностранные лидеры не приглашаются", - заявил Песков журналистам на открытии ГУМ-катка, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на инаугурации президента США.Он уточнил, что на инаугурации американского президента нет представительства других стран."Посол, естественно, может пойти", - отметил представитель Кремля, говоря о том, может ли российский посол присутствовать на церемонии инаугурации.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.

https://ria.ru/20201122/inauguratsiya-1585810366.html

https://ria.ru/20201127/tramp-1586686891.html

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россия, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире