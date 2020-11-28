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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201128/inauguratsiya-1586788985.html
Посол России может посетить инаугурацию президента в США
Посол России может посетить инаугурацию президента в США
На инаугурацию президента США не приглашаются зарубежные лидеры, но российский посол может пойти на церемонию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T21:40
2020-11-28T21:40
выборы президента сша — 2020
россия
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На инаугурацию президента США не приглашаются зарубежные лидеры, но российский посол может пойти на церемонию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На инаугурацию президента США, как вы знаете, не приглашаются зарубежные лидеры. На инаугурацию иногда приглашают кого-то персонально, но иностранные лидеры не приглашаются", - заявил Песков журналистам на открытии ГУМ-катка, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на инаугурации президента США.Он уточнил, что на инаугурации американского президента нет представительства других стран."Посол, естественно, может пойти", - отметил представитель Кремля, говоря о том, может ли российский посол присутствовать на церемонии инаугурации.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.
https://ria.ru/20201122/inauguratsiya-1585810366.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

Посол России может посетить инаугурацию президента в США

21:40 28.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На инаугурацию президента США не приглашаются зарубежные лидеры, но российский посол может пойти на церемонию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На инаугурацию президента США, как вы знаете, не приглашаются зарубежные лидеры. На инаугурацию иногда приглашают кого-то персонально, но иностранные лидеры не приглашаются", - заявил Песков журналистам на открытии ГУМ-катка, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на инаугурации президента США.
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Он уточнил, что на инаугурации американского президента нет представительства других стран.
"Посол, естественно, может пойти", - отметил представитель Кремля, говоря о том, может ли российский посол присутствовать на церемонии инаугурации.
Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.
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