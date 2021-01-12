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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210112/bayden-1592680210.html
Эксперты оценили приглашение российских дипломатов на инаугурацию Байдена
Эксперты оценили приглашение российских дипломатов на инаугурацию Байдена
Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись во мнениях, можно ли считать приглашение России на предстоящую 20 января инаугурацию Джо Байдена отказом новой... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:41
2021-01-12T10:41
выборы президента сша — 2020
владимир батюк
центр военно-политических исследований
российская академия наук
анатолий антонов
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись во мнениях, можно ли считать приглашение России на предстоящую 20 января инаугурацию Джо Байдена отказом новой администрации США от демонстративной ссоры с Москвой, и отметили, что такое решение вписывается в рамки устоявшейся дипломатической практики.Посольство РФ в Вашингтоне ранее сообщило РИА Новости, что США пригласили Россию на инаугурацию Байдена, которая состоится 20 января. В дипмиссии уточнили, что в мероприятии примет участие российский посол Анатолий Антонов."Я обратил внимание на это событие. Мне кажется, это знак того, что новая администрация Байдена все же не хочет начинать свою деятельность с демонстративной ссоры с Россией. Я предполагал, что такое возможно", - прокомментировал российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.По его мнению, Вашингтон в данном вопросе следует устоявшейся дипломатической практике, однако, учитывая сложность взаимоотношений с Москвой и обстоятельства, предшествовавшие инаугурации, "можно было бы ожидать заявления американской стороны о нежелательности присутствия на этой инаугурации представителей РФ"."Это было бы вполне допустимо. То, что этого не произошло - это, разумеется, знак если не перезагрузки, но отказа от демонстративной конфронтации", - заявил Межуев.В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк также полагает, что, пригласив Россию на инаугурацию Байдена, Вашингтон следует дипломатическому протоколу. Однако каких-то специфических сигналов в этом приглашении усматривать не стоит, заявил он."Это совершенно обычная практика, дипломатический протокол. Не более того", - указал Батюк.Собеседник подчеркнул, что это приглашение "вовсе не сигнал, и воспринимать это в качестве сигнала было бы совершенно неправильно".Обычно послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента, но в этом году она проходит в исключительно сокращенном составе, и было неясно, найдется ли место для представителей дипкорпуса. Изначально сообщалось о том, что на инаугурацию допустят лишь членов конгресса и их гостей - не более чем по одному на каждого, то есть чуть менее 1100 человек в сумме.
https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html
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владимир батюк, центр военно-политических исследований, российская академия наук, анатолий антонов, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперты оценили приглашение российских дипломатов на инаугурацию Байдена

10:41 12.01.2021
 
© REUTERS / Mike SegarДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись во мнениях, можно ли считать приглашение России на предстоящую 20 января инаугурацию Джо Байдена отказом новой администрации США от демонстративной ссоры с Москвой, и отметили, что такое решение вписывается в рамки устоявшейся дипломатической практики.
Посольство РФ в Вашингтоне ранее сообщило РИА Новости, что США пригласили Россию на инаугурацию Байдена, которая состоится 20 января. В дипмиссии уточнили, что в мероприятии примет участие российский посол Анатолий Антонов.
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"Я обратил внимание на это событие. Мне кажется, это знак того, что новая администрация Байдена все же не хочет начинать свою деятельность с демонстративной ссоры с Россией. Я предполагал, что такое возможно", - прокомментировал российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
По его мнению, Вашингтон в данном вопросе следует устоявшейся дипломатической практике, однако, учитывая сложность взаимоотношений с Москвой и обстоятельства, предшествовавшие инаугурации, "можно было бы ожидать заявления американской стороны о нежелательности присутствия на этой инаугурации представителей РФ".
"Это было бы вполне допустимо. То, что этого не произошло - это, разумеется, знак если не перезагрузки, но отказа от демонстративной конфронтации", - заявил Межуев.
В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк также полагает, что, пригласив Россию на инаугурацию Байдена, Вашингтон следует дипломатическому протоколу. Однако каких-то специфических сигналов в этом приглашении усматривать не стоит, заявил он.
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"Это совершенно обычная практика, дипломатический протокол. Не более того", - указал Батюк.
Собеседник подчеркнул, что это приглашение "вовсе не сигнал, и воспринимать это в качестве сигнала было бы совершенно неправильно".
Обычно послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента, но в этом году она проходит в исключительно сокращенном составе, и было неясно, найдется ли место для представителей дипкорпуса. Изначально сообщалось о том, что на инаугурацию допустят лишь членов конгресса и их гостей - не более чем по одному на каждого, то есть чуть менее 1100 человек в сумме.
 
Выборы президента США — 2020Владимир БатюкЦентр военно-политических исследованийРоссийская академия наукАнатолий АнтоновДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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