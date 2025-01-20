https://ria.ru/20250120/peterburg-1994647231.html

Жителя Петербурга задержали по подозрению в поджоге локомотива

Жителя Петербурга задержали по подозрению в поджоге локомотива - РИА Новости, 20.01.2025

Жителя Петербурга задержали по подозрению в поджоге локомотива

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в поджоге железнодорожного локомотива на станции Ручьи, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщает... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:35:00+03:00

2025-01-20T16:35:00+03:00

2025-01-20T17:11:00+03:00

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омон россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в поджоге железнодорожного локомотива на станции Ручьи, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. "Установлено, что 22-летний местный житель, находясь на территории 18-го тупикового пути железнодорожной станции Ручьи Калининского района Санкт-Петербурга, совершил поджог кабины тепловоза", - говорится в сообщении. Уточняется, что причастный к поджогу локомотива был задержан сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СЗФО при взаимодействии с отделом информационного взаимодействия СПб ЛУ МВД России на транспорте, Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОМОН "Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

https://ria.ru/20250107/bezrabotnye-1992710208.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, сзфо, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)