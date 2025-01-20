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Жителя Петербурга задержали по подозрению в поджоге локомотива - РИА Новости, 20.01.2025
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16:35 20.01.2025 (обновлено: 17:11 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/peterburg-1994647231.html
Жителя Петербурга задержали по подозрению в поджоге локомотива
Жителя Петербурга задержали по подозрению в поджоге локомотива - РИА Новости, 20.01.2025
Жителя Петербурга задержали по подозрению в поджоге локомотива
Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в поджоге железнодорожного локомотива на станции Ручьи, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщает... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:35:00+03:00
2025-01-20T17:11:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в поджоге железнодорожного локомотива на станции Ручьи, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. "Установлено, что 22-летний местный житель, находясь на территории 18-го тупикового пути железнодорожной станции Ручьи Калининского района Санкт-Петербурга, совершил поджог кабины тепловоза", - говорится в сообщении. Уточняется, что причастный к поджогу локомотива был задержан сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СЗФО при взаимодействии с отделом информационного взаимодействия СПб ЛУ МВД России на транспорте, Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОМОН "Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
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происшествия, россия, санкт-петербург, сзфо, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, СЗФО, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителя Петербурга задержали по подозрению в поджоге локомотива

Петербуржца задержали по подозрению в поджоге поезда на станции Ручьи

© Фото : Транспортная полиция СЗФО/TelegramПоследствия поджога железнодорожного локомотива на станции Ручьи. 20 января 2025
Последствия поджога железнодорожного локомотива на станции Ручьи. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Транспортная полиция СЗФО/Telegram
Последствия поджога железнодорожного локомотива на станции Ручьи. 20 января 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в поджоге железнодорожного локомотива на станции Ручьи, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО.
«
"Установлено, что 22-летний местный житель, находясь на территории 18-го тупикового пути железнодорожной станции Ручьи Калининского района Санкт-Петербурга, совершил поджог кабины тепловоза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что причастный к поджогу локомотива был задержан сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СЗФО при взаимодействии с отделом информационного взаимодействия СПб ЛУ МВД России на транспорте, Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОМОН "Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСЗФООМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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