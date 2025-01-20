https://ria.ru/20250120/peterburg-1994598025.html

Петербуржцу угрожали убийством за замечание не справлять нужду во дворе

Петербуржцу угрожали убийством за замечание не справлять нужду во дворе - РИА Новости, 20.01.2025

Петербуржцу угрожали убийством за замечание не справлять нужду во дворе

Четверо мужчин пытались вытащить водителя грузового такси из салона во дворе дома в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге, угрожая ему убийством после замечания о РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:10:00+03:00

2025-01-20T13:10:00+03:00

2025-01-20T13:10:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Четверо мужчин пытались вытащить водителя грузового такси из салона во дворе дома в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге, угрожая ему убийством после замечания о запрете справлять нужду на улице, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне днем в полицию Петродворцового района обратился 34-летний водитель грузового такси. По его словам, у дома №1 на Фронтовой улице в Стрельне четверо неизвестных пытались силой вытащить его из машины, а также оскорбляли. На месте происшествия полицейские задержали двух жителей Петербурга, жителя Ломоносова и жителя деревни Разбегаево Ленинградской области. Сначала их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а затем инцидент с водителем обернулся уголовным делом. "Установлено, что... во дворе жилого дома 1 по Фронтовой улице после сделанного водителем замечания о запрете справлять нужду в общественном месте четверо неизвестных начали оскорблять его, попытались вытащить из-за руля автомобиля "Газель", после чего один из агрессоров, держа в обеих руках ножи, высказывал в его адрес угрозы убийством", – говорится в сообщении. Отмечается, что с места происшествия изъяты два ножа, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Как уточняют в ГУМВД, двое из задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20250119/peterburg-1994461791.html

https://ria.ru/20240725/voditel-1962015320.html

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происшествия, стрельна, санкт-петербург, россия