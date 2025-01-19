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Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах - РИА Новости, 19.01.2025
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12:55 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/volontery-1994461948.html
Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах
Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах - РИА Новости, 19.01.2025
Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах
Телеведущая Яна Чурикова, работавшая в новогодние каникулы на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, рассказала РИА Новости о волонтёрах,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:55:00+03:00
2025-01-19T12:55:00+03:00
анапа
керченский пролив
санкт-петербург
яна чурикова
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 19 янв — РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, работавшая в новогодние каникулы на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, рассказала РИА Новости о волонтёрах, чьи истории, по ее словам, достойны отдельной книги. Чурикова в новогодние каникулы отправилась в Анапу и пробыла там четыре дня. Журналистка работала над собственными материалами, освещая ликвидацию последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе. "Эти дни, которые я провела в Анапе, потрясли меня до глубины души... Волна фейков, эмоциональных разгонов заполоняет инфополе и мешает людям увидеть истинную картину и истинных героев. Потому что истинные как раз герои соцсети не ведут. Они просто молча делают свою работу. Это, конечно, невероятный информационный дисбаланс. Я рада, что удалось там оказаться и найти то настоящее, те человеческие алмазы", - сказала Чурикова. По ее словам, истории людей, которые помогают бороться с последствиями ЧС, достойны отдельной книги. Это, например, ветеринар, молодая мама из Санкт-Петербурга Настя Тимофеева, которая всего полгода назад родила. "Начинается ЧС, а Настя - одна из немногих специалистов по болезням птиц. И она понимает, что испачканные мазутом чомги и бакланы там - а она-то в Санкт-Петербурге. И человек принимает решение ехать. Муж ее в этом поддерживает, сидит с ребенком. Настя срывается в Анапу и вместе с коллегами спасает героически птиц. Причем она возвращалась домой, потому что у нее 27 декабря было полгодика ребенку. Встретила с малышом Новый год и потом снова уехала в Анапу, потому что ничего не кончилось", - рассказала Чурикова. Яне также удалось посетить анапский центр реабилитации птиц на Жемчужной, 9, который находится в здании винодельни. "Местный бизнес отдает свою винодельню под центр для реабилитации птиц. Что называется, всем миром помогаем… Так вот, волонтеры, кто эти люди? Это и местные ребята, которые работают полный рабочий день, а потом идут сразу после основной работы еще и птиц выхаживать. Или, например, девушка Наталья, которая приехала, на секундочку, из Швеции для того, чтобы спасать птиц в Анапе", - добавила телеведущая, отметив, что таких историй просто "невероятное количество". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20241218/mazut-1989973041.html
https://ria.ru/20250114/volonter-1993746364.html
анапа
керченский пролив
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анапа, керченский пролив, санкт-петербург, яна чурикова, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Керченский пролив, Санкт-Петербург, Яна Чурикова, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах

Чурикова: истории работавших в Анапе волонтёров достойны отдельной книги

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 19 янв — РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, работавшая в новогодние каникулы на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, рассказала РИА Новости о волонтёрах, чьи истории, по ее словам, достойны отдельной книги.
Чурикова в новогодние каникулы отправилась в Анапу и пробыла там четыре дня. Журналистка работала над собственными материалами, освещая ликвидацию последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе.
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"Эти дни, которые я провела в Анапе, потрясли меня до глубины души... Волна фейков, эмоциональных разгонов заполоняет инфополе и мешает людям увидеть истинную картину и истинных героев. Потому что истинные как раз герои соцсети не ведут. Они просто молча делают свою работу. Это, конечно, невероятный информационный дисбаланс. Я рада, что удалось там оказаться и найти то настоящее, те человеческие алмазы", - сказала Чурикова.
По ее словам, истории людей, которые помогают бороться с последствиями ЧС, достойны отдельной книги. Это, например, ветеринар, молодая мама из Санкт-Петербурга Настя Тимофеева, которая всего полгода назад родила.
"Начинается ЧС, а Настя - одна из немногих специалистов по болезням птиц. И она понимает, что испачканные мазутом чомги и бакланы там - а она-то в Санкт-Петербурге. И человек принимает решение ехать. Муж ее в этом поддерживает, сидит с ребенком. Настя срывается в Анапу и вместе с коллегами спасает героически птиц. Причем она возвращалась домой, потому что у нее 27 декабря было полгодика ребенку. Встретила с малышом Новый год и потом снова уехала в Анапу, потому что ничего не кончилось", - рассказала Чурикова.
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Яне также удалось посетить анапский центр реабилитации птиц на Жемчужной, 9, который находится в здании винодельни.
"Местный бизнес отдает свою винодельню под центр для реабилитации птиц. Что называется, всем миром помогаем… Так вот, волонтеры, кто эти люди? Это и местные ребята, которые работают полный рабочий день, а потом идут сразу после основной работы еще и птиц выхаживать. Или, например, девушка Наталья, которая приехала, на секундочку, из Швеции для того, чтобы спасать птиц в Анапе", - добавила телеведущая, отметив, что таких историй просто "невероятное количество".
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
АнапаКерченский проливСанкт-ПетербургЯна ЧуриковаПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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