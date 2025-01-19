https://ria.ru/20250119/volontery-1994461948.html

Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах

Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах - РИА Новости, 19.01.2025

Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах

Телеведущая Яна Чурикова, работавшая в новогодние каникулы на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, рассказала РИА Новости о волонтёрах,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:55:00+03:00

2025-01-19T12:55:00+03:00

2025-01-19T12:55:00+03:00

анапа

керченский пролив

санкт-петербург

яна чурикова

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 19 янв — РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, работавшая в новогодние каникулы на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, рассказала РИА Новости о волонтёрах, чьи истории, по ее словам, достойны отдельной книги. Чурикова в новогодние каникулы отправилась в Анапу и пробыла там четыре дня. Журналистка работала над собственными материалами, освещая ликвидацию последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе. "Эти дни, которые я провела в Анапе, потрясли меня до глубины души... Волна фейков, эмоциональных разгонов заполоняет инфополе и мешает людям увидеть истинную картину и истинных героев. Потому что истинные как раз герои соцсети не ведут. Они просто молча делают свою работу. Это, конечно, невероятный информационный дисбаланс. Я рада, что удалось там оказаться и найти то настоящее, те человеческие алмазы", - сказала Чурикова. По ее словам, истории людей, которые помогают бороться с последствиями ЧС, достойны отдельной книги. Это, например, ветеринар, молодая мама из Санкт-Петербурга Настя Тимофеева, которая всего полгода назад родила. "Начинается ЧС, а Настя - одна из немногих специалистов по болезням птиц. И она понимает, что испачканные мазутом чомги и бакланы там - а она-то в Санкт-Петербурге. И человек принимает решение ехать. Муж ее в этом поддерживает, сидит с ребенком. Настя срывается в Анапу и вместе с коллегами спасает героически птиц. Причем она возвращалась домой, потому что у нее 27 декабря было полгодика ребенку. Встретила с малышом Новый год и потом снова уехала в Анапу, потому что ничего не кончилось", - рассказала Чурикова. Яне также удалось посетить анапский центр реабилитации птиц на Жемчужной, 9, который находится в здании винодельни. "Местный бизнес отдает свою винодельню под центр для реабилитации птиц. Что называется, всем миром помогаем… Так вот, волонтеры, кто эти люди? Это и местные ребята, которые работают полный рабочий день, а потом идут сразу после основной работы еще и птиц выхаживать. Или, например, девушка Наталья, которая приехала, на секундочку, из Швеции для того, чтобы спасать птиц в Анапе", - добавила телеведущая, отметив, что таких историй просто "невероятное количество". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20241218/mazut-1989973041.html

https://ria.ru/20250114/volonter-1993746364.html

анапа

керченский пролив

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анапа, керченский пролив, санкт-петербург, яна чурикова, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе