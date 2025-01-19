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В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге - РИА Новости, 19.01.2025
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16:01 19.01.2025 (обновлено: 16:02 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/vatrushka-1994482359.html
В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге
В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге - РИА Новости, 19.01.2025
В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге
Полиция Ленобласти провела профилактическую беседу с байкером и его несовершеннолетней подругой, катившей на "ватрушке" за ним, в отношении молодого человека... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:01:00+03:00
2025-01-19T16:02:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Ленобласти провела профилактическую беседу с байкером и его несовершеннолетней подругой, катившей на "ватрушке" за ним, в отношении молодого человека составлены административные материалы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону. Ранее в соцсетях, появилось видео, на котором в Ленобласти был зафиксирован случай катания на "ватрушке", привязанной к мотоциклу. "В ходе розыскных мероприятий установлено, что за рулем питбайка находился 20-летний юноша. Также был установлен пассажир буксируемого тюбинга – ей оказалась 16-летняя жительница Ленинградской области", - сообщает пресс-служба ГУ МВД. Выяснилось, что разрешение на право управления данным видом транспорта у молодого человека отсутствовало. "По результатам проверки в отношении молодого байкера было составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.23 КоАП (Перевозка людей вне кабины автомобиля) РФ. С несовершеннолетней экстремалкой была проведена профилактическая беседа в присутствии законного представителя", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20250110/studentka-1993157034.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге

В Ленинградской области провели беседу с катавшим подругу на ватрушке байкером

© СоцсетиМотоциклист привязал тюбинг и катал "пассажира" по проезжей части в поселке Назия Ленинградской области. Кадр видео
Мотоциклист привязал тюбинг и катал пассажира по проезжей части в поселке Назия Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Соцсети
Мотоциклист привязал тюбинг и катал "пассажира" по проезжей части в поселке Назия Ленинградской области. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Ленобласти провела профилактическую беседу с байкером и его несовершеннолетней подругой, катившей на "ватрушке" за ним, в отношении молодого человека составлены административные материалы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.
Ранее в соцсетях, появилось видео, на котором в Ленобласти был зафиксирован случай катания на "ватрушке", привязанной к мотоциклу.
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"В ходе розыскных мероприятий установлено, что за рулем питбайка находился 20-летний юноша. Также был установлен пассажир буксируемого тюбинга – ей оказалась 16-летняя жительница Ленинградской области", - сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Выяснилось, что разрешение на право управления данным видом транспорта у молодого человека отсутствовало.
"По результатам проверки в отношении молодого байкера было составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.23 КоАП (Перевозка людей вне кабины автомобиля) РФ. С несовершеннолетней экстремалкой была проведена профилактическая беседа в присутствии законного представителя", - сообщила пресс-служба.
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