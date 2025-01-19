https://ria.ru/20250119/vatrushka-1994482359.html

В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге

В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге - РИА Новости, 19.01.2025

В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге

Полиция Ленобласти провела профилактическую беседу с байкером и его несовершеннолетней подругой, катившей на "ватрушке" за ним, в отношении молодого человека... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:01:00+03:00

2025-01-19T16:01:00+03:00

2025-01-19T16:02:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Ленобласти провела профилактическую беседу с байкером и его несовершеннолетней подругой, катившей на "ватрушке" за ним, в отношении молодого человека составлены административные материалы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону. Ранее в соцсетях, появилось видео, на котором в Ленобласти был зафиксирован случай катания на "ватрушке", привязанной к мотоциклу. "В ходе розыскных мероприятий установлено, что за рулем питбайка находился 20-летний юноша. Также был установлен пассажир буксируемого тюбинга – ей оказалась 16-летняя жительница Ленинградской области", - сообщает пресс-служба ГУ МВД. Выяснилось, что разрешение на право управления данным видом транспорта у молодого человека отсутствовало. "По результатам проверки в отношении молодого байкера было составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.23 КоАП (Перевозка людей вне кабины автомобиля) РФ. С несовершеннолетней экстремалкой была проведена профилактическая беседа в присутствии законного представителя", - сообщила пресс-служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область