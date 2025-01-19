https://ria.ru/20250119/seul-1994427012.html

Полиция контролирует ситуацию у суда в Сеуле, где прошли протесты

Полиция контролирует ситуацию у суда в Сеуле, где прошли протесты - РИА Новости, 19.01.2025

Полиция контролирует ситуацию у суда в Сеуле, где прошли протесты

Полиция контролирует ситуацию у здания Западного окружного суда в Сеуле, где прошли протесты с погромом из-за выдачи ордера на арест президента Южной Кореи Юн... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T05:07:00+03:00

2025-01-19T05:07:00+03:00

2025-01-19T05:07:00+03:00

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СЕУЛ, 19 янв - РИА Новости. Полиция контролирует ситуацию у здания Западного окружного суда в Сеуле, где прошли протесты с погромом из-за выдачи ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, передает корреспондент РИА Новости. Юн Сок Ёль ранним утром 19 января (около 21.00 мск субботы) был заключен под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Сторонники президента, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, проникли в здание и устроили погром в суде, решившем заключить президента под стражу. Некоторые также пытались найти судей, вынесших решение о заключении президента под стражу. Также сообщается о нескольких раненых среди сотрудников полиции. Сторона президента заявила, что у суда собралось примерно 100 тысяч человек, хотя полиция сообщала о 12 тысячах. По данным агентства Рёнхап, полиция привлекла около 1400 сотрудников, в том числе подразделения в защитном снаряжении и с дубинками. К 6.00 (0.00 мск) протестующих внутри и снаружи суда в основном удалось подавить. Как сообщает корреспондент РИА Новости, по состоянию на 10.00 (4.00 мск) ситуация у Западного окружного суда спокойная, находится под контролем полиции. Остающиеся в этом районе протестующие сидят на лавочках или на земле возле заграждений на подходах к суду, где полиция установила кордоны. Ни протестующих, ни прохожих к суду не пускают. Возле дороги рядами стоят автобусы полиции. Единичные протестующие продолжают кричать на полицейских, заявляя о своих правах "свободно ходить, где им хочется", а также о "падении демократии" и "незаконном аресте" президента. Полицейские либо не реагируют, либо объясняют, что проход закрыт. В результате ночного погрома было задержано 45 человек по обвинению в незаконном вторжении в здание. С учетом 40 человек, арестованных накануне за попытку перелезть через забор суда, общее число задержанных за два дня достигло 85. По сообщениям, за пределами суда протестующие также нападали на журналистов, отбирали у них карты памяти из камер и устраивали стычки, обвиняя случайных прохожих в поддержке оппозиции.

https://ria.ru/20250118/koreya-1994372240.html

https://ria.ru/20241206/koreya-1987646568.html

https://ria.ru/20250115/koreya-1993761809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, арест президента южной кореи, сеул