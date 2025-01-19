Рейтинг@Mail.ru
Москва и Пекин будут бороться с подделками под российские товары в КНР - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/poddelki-1994435619.html
Москва и Пекин будут бороться с подделками под российские товары в КНР
Москва и Пекин будут бороться с подделками под российские товары в КНР - РИА Новости, 19.01.2025
Москва и Пекин будут бороться с подделками под российские товары в КНР
Россия и Китай будут серьезно бороться с подделками под товары из РФ на территории Китая, заявила журналистам на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T08:14:00+03:00
2025-01-19T08:14:00+03:00
экономика
китай
россия
шэньян
вероника никишина
инна святенко
российский экспортный центр (рэц)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983245004_0:400:682:784_1920x0_80_0_0_d99d52e3c9a7a3e14b29cf70f7d8dbf3.jpg
ШЭНЬЯН (Китай), 19 янв — РИА Новости. Россия и Китай будут серьезно бороться с подделками под товары из РФ на территории Китая, заявила журналистам на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Шэньяне, расположенном в северо-восточной провинции Ляонин, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в торговом центре Shengjing Mall в центре города с 17 по 25 января, в воскресенье состоялась торжественная церемония открытия. Жители Шэньяна могут познакомиться с продукцией более 120 российских производителей из 40 регионов, попробовать новинки в дегустационной зоне и приобрести понравившиеся товары напрямую у производителей. Для представителей бизнеса предусмотрена площадка для деловых переговоров. В Китае сегодня стремительно набирает популярность продукция из России. Во многих городах по всей стране открылись торговые точки, продающие продукцию под вывеской "товары из России". Однако в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в РФ. "Сегодня мы подписали с надзорным органом провинции Ляонин по контролю за качеством продукции соглашение, они будут бороться с подделками под российскую продукцию на территории провинции", - сказала Никишина, добавив, что "РЭЦ очень важно, что руководство провинции уделяет большое внимание борьбе с подделками". Никишина выразила надежду, что данная практика по борьбе с подделками будет применяться и в других провинциях Китая. По ее словам, сегодня наблюдается огромный всплеск интереса к российской продукции среди жителей КНР, важной задачей на текущий год является борьба с подделками. "Как отмечали наши китайские партнеры, подделывается то, что является интересным и конкурентноспособным, потому следующая наша задача - это серьезная борьба с подделками, с огромным количеством контрафакта, который сейчас стал продаваться под видом российской продукции на китайском рынке", - сказала она. Глава РЭЦ отметила, что под видом товаров из России продается, как продукция сделанная в Китае, упаковка которой выполнена с использованием русского языка, так и продукция произведенная в Киргизии, Казахстане, на Украине, в Белоруссии, на которую наклеивается наклейка с русским языком, что является серьезным введением в заблуждение китайского потребителя. "Наша задача заключается в том, чтобы на системной основе договориться с руководством Китая, китайскими провинциями о системной борьбе с мошенничеством", - добавила Никишина. Никишина также рассказала, что сейчас создаются механизмы, в которых специальные контролирующие органы КНР будут следить за тем, чтобы те магазины, которые являются партнерами и доверенными партнерами РЭЦ, максимально продвигались среди китайского населения и за тем, чтобы к тем магазинам, которые будут грешить продажей под видом российской другой продукции, применялись достаточно серьезные меры контроля и наказания, чтобы не девальвировать отношение к российской продукции жителей Китая. Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, общаясь с журналистами по теме подделок, отметила, что контрафактный продукт порочит и дискредитирует российскую продукцию, потому что она более низкого качества и порой не имеет ничего общего с теми товарами, которые представляет российский производитель. "Поэтому вчера и сегодня мы тоже высказали свою озабоченность этой ситуацией и будем думать о том, каким образом будет сертифицироваться продукция, какие будут правила торговли на территории КНР, чтобы китайский покупатель увидел только качественную продукцию именно российского производства", - сказала она. Ранее в январе посольство России в Китае призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ. Фестиваль-ярмарка уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции в Китае. В 2024 году ярмарки прошли в Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.
https://ria.ru/20250117/kitay-1994229715.html
https://ria.ru/20250119/kitaj-1994428818.html
https://ria.ru/20250110/rets-1993130845.html
https://ria.ru/20250109/proverka-1992956703.html
китай
россия
шэньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983245004_0:308:683:820_1920x0_80_0_0_f67db5f40ac757f22f1bc17929fd1530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, шэньян, вероника никишина, инна святенко, российский экспортный центр (рэц), совет федерации рф
Экономика, Китай, Россия, Шэньян, Вероника Никишина, Инна Святенко, Российский экспортный центр (РЭЦ), Совет Федерации РФ
Москва и Пекин будут бороться с подделками под российские товары в КНР

Глава РЭЦ Никишина: Россия и Китай будут бороться с подделками под товары из РФ

© Новости российского экспорта | РЭЦ/TelegramПавильон с российскими товарами АПК в китайском Чэнду
Павильон с российскими товарами АПК в китайском Чэнду - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Новости российского экспорта | РЭЦ/Telegram
Павильон с российскими товарами АПК в китайском Чэнду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ШЭНЬЯН (Китай), 19 янв — РИА Новости. Россия и Китай будут серьезно бороться с подделками под товары из РФ на территории Китая, заявила журналистам на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Шэньяне, расположенном в северо-восточной провинции Ляонин, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в торговом центре Shengjing Mall в центре города с 17 по 25 января, в воскресенье состоялась торжественная церемония открытия. Жители Шэньяна могут познакомиться с продукцией более 120 российских производителей из 40 регионов, попробовать новинки в дегустационной зоне и приобрести понравившиеся товары напрямую у производителей. Для представителей бизнеса предусмотрена площадка для деловых переговоров.
Мужчина в сувенирном магазине на одной из улиц города Пинъяо - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Посольство России в Китае прокомментировало ситуацию с подделками на рынке
17 января, 16:24
В Китае сегодня стремительно набирает популярность продукция из России. Во многих городах по всей стране открылись торговые точки, продающие продукцию под вывеской "товары из России". Однако в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в РФ.
"Сегодня мы подписали с надзорным органом провинции Ляонин по контролю за качеством продукции соглашение, они будут бороться с подделками под российскую продукцию на территории провинции", - сказала Никишина, добавив, что "РЭЦ очень важно, что руководство провинции уделяет большое внимание борьбе с подделками".
Никишина выразила надежду, что данная практика по борьбе с подделками будет применяться и в других провинциях Китая. По ее словам, сегодня наблюдается огромный всплеск интереса к российской продукции среди жителей КНР, важной задачей на текущий год является борьба с подделками.
Фестиваль-ярмарка Сделано в России в китайском Шэньяне - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Китае открылся фестиваль "Сделано в России"
05:38
"Как отмечали наши китайские партнеры, подделывается то, что является интересным и конкурентноспособным, потому следующая наша задача - это серьезная борьба с подделками, с огромным количеством контрафакта, который сейчас стал продаваться под видом российской продукции на китайском рынке", - сказала она.
Глава РЭЦ отметила, что под видом товаров из России продается, как продукция сделанная в Китае, упаковка которой выполнена с использованием русского языка, так и продукция произведенная в Киргизии, Казахстане, на Украине, в Белоруссии, на которую наклеивается наклейка с русским языком, что является серьезным введением в заблуждение китайского потребителя. "Наша задача заключается в том, чтобы на системной основе договориться с руководством Китая, китайскими провинциями о системной борьбе с мошенничеством", - добавила Никишина.
Никишина также рассказала, что сейчас создаются механизмы, в которых специальные контролирующие органы КНР будут следить за тем, чтобы те магазины, которые являются партнерами и доверенными партнерами РЭЦ, максимально продвигались среди китайского населения и за тем, чтобы к тем магазинам, которые будут грешить продажей под видом российской другой продукции, применялись достаточно серьезные меры контроля и наказания, чтобы не девальвировать отношение к российской продукции жителей Китая.
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
РЭЦ: знак "Сделано в России" подтверждает качество российских товаров в КНР
10 января, 15:10
Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, общаясь с журналистами по теме подделок, отметила, что контрафактный продукт порочит и дискредитирует российскую продукцию, потому что она более низкого качества и порой не имеет ничего общего с теми товарами, которые представляет российский производитель.
"Поэтому вчера и сегодня мы тоже высказали свою озабоченность этой ситуацией и будем думать о том, каким образом будет сертифицироваться продукция, какие будут правила торговли на территории КНР, чтобы китайский покупатель увидел только качественную продукцию именно российского производства", - сказала она.
Ранее в январе посольство России в Китае призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ.
Фестиваль-ярмарка уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции в Китае. В 2024 году ярмарки прошли в Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.
Поддельный товар под видом продукта из России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Магазины в Шанхае продают подделки под видом товаров из России
9 января, 15:34
 
ЭкономикаКитайРоссияШэньянВероника НикишинаИнна СвятенкоРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала