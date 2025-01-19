https://ria.ru/20250119/poddelki-1994435619.html

Москва и Пекин будут бороться с подделками под российские товары в КНР

Москва и Пекин будут бороться с подделками под российские товары в КНР - РИА Новости, 19.01.2025

Москва и Пекин будут бороться с подделками под российские товары в КНР

Россия и Китай будут серьезно бороться с подделками под товары из РФ на территории Китая, заявила журналистам на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:14:00+03:00

2025-01-19T08:14:00+03:00

2025-01-19T08:14:00+03:00

экономика

китай

россия

шэньян

вероника никишина

инна святенко

российский экспортный центр (рэц)

совет федерации рф

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ШЭНЬЯН (Китай), 19 янв — РИА Новости. Россия и Китай будут серьезно бороться с подделками под товары из РФ на территории Китая, заявила журналистам на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Шэньяне, расположенном в северо-восточной провинции Ляонин, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в торговом центре Shengjing Mall в центре города с 17 по 25 января, в воскресенье состоялась торжественная церемония открытия. Жители Шэньяна могут познакомиться с продукцией более 120 российских производителей из 40 регионов, попробовать новинки в дегустационной зоне и приобрести понравившиеся товары напрямую у производителей. Для представителей бизнеса предусмотрена площадка для деловых переговоров. В Китае сегодня стремительно набирает популярность продукция из России. Во многих городах по всей стране открылись торговые точки, продающие продукцию под вывеской "товары из России". Однако в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в РФ. "Сегодня мы подписали с надзорным органом провинции Ляонин по контролю за качеством продукции соглашение, они будут бороться с подделками под российскую продукцию на территории провинции", - сказала Никишина, добавив, что "РЭЦ очень важно, что руководство провинции уделяет большое внимание борьбе с подделками". Никишина выразила надежду, что данная практика по борьбе с подделками будет применяться и в других провинциях Китая. По ее словам, сегодня наблюдается огромный всплеск интереса к российской продукции среди жителей КНР, важной задачей на текущий год является борьба с подделками. "Как отмечали наши китайские партнеры, подделывается то, что является интересным и конкурентноспособным, потому следующая наша задача - это серьезная борьба с подделками, с огромным количеством контрафакта, который сейчас стал продаваться под видом российской продукции на китайском рынке", - сказала она. Глава РЭЦ отметила, что под видом товаров из России продается, как продукция сделанная в Китае, упаковка которой выполнена с использованием русского языка, так и продукция произведенная в Киргизии, Казахстане, на Украине, в Белоруссии, на которую наклеивается наклейка с русским языком, что является серьезным введением в заблуждение китайского потребителя. "Наша задача заключается в том, чтобы на системной основе договориться с руководством Китая, китайскими провинциями о системной борьбе с мошенничеством", - добавила Никишина. Никишина также рассказала, что сейчас создаются механизмы, в которых специальные контролирующие органы КНР будут следить за тем, чтобы те магазины, которые являются партнерами и доверенными партнерами РЭЦ, максимально продвигались среди китайского населения и за тем, чтобы к тем магазинам, которые будут грешить продажей под видом российской другой продукции, применялись достаточно серьезные меры контроля и наказания, чтобы не девальвировать отношение к российской продукции жителей Китая. Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, общаясь с журналистами по теме подделок, отметила, что контрафактный продукт порочит и дискредитирует российскую продукцию, потому что она более низкого качества и порой не имеет ничего общего с теми товарами, которые представляет российский производитель. "Поэтому вчера и сегодня мы тоже высказали свою озабоченность этой ситуацией и будем думать о том, каким образом будет сертифицироваться продукция, какие будут правила торговли на территории КНР, чтобы китайский покупатель увидел только качественную продукцию именно российского производства", - сказала она. Ранее в январе посольство России в Китае призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ. Фестиваль-ярмарка уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции в Китае. В 2024 году ярмарки прошли в Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.

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https://ria.ru/20250119/kitaj-1994428818.html

https://ria.ru/20250110/rets-1993130845.html

https://ria.ru/20250109/proverka-1992956703.html

китай

россия

шэньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, шэньян, вероника никишина, инна святенко, российский экспортный центр (рэц), совет федерации рф