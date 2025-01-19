https://ria.ru/20250119/magaziny-1994459555.html
РЭЦ открывает в Шэньяне два магазина под брендом "Сделано в России"
РЭЦ открывает в Шэньяне два магазина под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 19.01.2025
РЭЦ открывает в Шэньяне два магазина под брендом "Сделано в России"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 19 января в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, в рамках совместной программы с Минсельхозом России открыл... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:32:00+03:00
2025-01-19T12:32:00+03:00
2025-01-19T12:32:00+03:00
экономика
россия
шэньян
китай
вероника никишина
наталья прыжкова
инна святенко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 19 января в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, в рамках совместной программы с Минсельхозом России открыл пятую площадку российского национального павильона с пищевой продукцией и официальный розничный магазин под брендом "Сделано в России", сообщает центр."20 января в Шэньяне начнет работу второй официальный магазин", - говорится в сообщении.Теперь российские компании смогут увеличить поставки в один из крупнейших городов Китая, а местные жители получат доступ к качественной продукции российского производства.В официальной церемонии открытия площадки павильона, состоявшейся 19 января, приняли участие генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова, представители российских регионов, а также представители правительства и ключевых ведомств провинции Ляонин, руководители муниципальных органов власти и крупных региональных компаний.Площадка павильона с выставочной зоной в 100 квадратных метров расположена в торговом центре Duoduotong World LiaozhanStore. В выставочной зоне китайский бизнес сможет оценить российские товары и обсудить возможности организации поставок. Всего здесь будет представлено около 900 товарных позиций от более 70 российских производителей.В смежной зоне в торговом центре открылся магазин розничной торговли под брендом "Сделано в России" площадью в 400 квадратных метров. В магазине все желающие могут приобрести шоколад, конфеты, печенье, чипсы, сухое молоко, муку, масло, консервы, алкогольные и безалкогольные напитки, продукцию бытовой химии и другие товары от российских производителей.Второй официальный магазин "Сделано в России" с продукцией от российских производителей откроется в торговом центре New Mart Shopping Plaza, его площадь составит 500 квадратных метров."Мы видим растущий спрос потребителей на российские товары, а также интерес бизнеса к стабильным поставкам настоящей, качественной продукции из России. Активная позиция правительства Ляонин и большое желание местных компаний, ставших нашими партнерами, сделали возможным открытие в Шэньяне сразу двух официальных магазинов “Сделано в России”. РЭЦ совместно с партнерами будет оказывать российским производителям всю необходимую поддержку для продвижения на рынке Ляонина", — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Открытие магазинов продовольственной продукции Российским экспортным центром совместно с Минсельхозом России в одном из крупнейших городов на Северо-Востоке Китая является своевременным и востребованным шагом для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Китаем. В последнее время узнаваемость и популярность товаров из России на китайском рынке неуклонно растут. Подобные точки продаж становятся своеобразным мостом между российскими производителями и потребителями в Китае, который позволяет познакомить китайских граждан с широким ассортиментом качественной отечественной продукции", — подчеркнула Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.РЭЦ напоминает, что программу российских национальных павильонов АПК с 2017 года реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Такие павильоны открыты в 6 странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии.Российские компании, прошедшие отбор для участия в программе павильонов, получают поддержку РЭЦ в поиске партнеров, продвижении и организации продаж в крупных торгово-розничных сетях, на маркетплейсах и по другим каналам, а также другую помощь, необходимую для организации поставок.Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом — единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественной продукции агропромышленного комплекса. Больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250119/kitaj-1994428818.html
https://ria.ru/20250119/poddelki-1994435619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, шэньян, китай, вероника никишина, наталья прыжкова, инна святенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Шэньян, Китай, Вероника Никишина, Наталья Прыжкова, Инна Святенко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Совет Федерации РФ, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ открывает в Шэньяне два магазина под брендом "Сделано в России"
РЭЦ открывает в Шэньяне два официальных магазина под брендом "Сделано в России"
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 19 января в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, в рамках совместной программы с Минсельхозом России открыл пятую площадку российского национального павильона с пищевой продукцией и официальный розничный магазин под брендом "Сделано в России", сообщает центр.
"20 января в Шэньяне начнет работу второй официальный магазин", - говорится в сообщении.
Теперь российские компании смогут увеличить поставки в один из крупнейших городов Китая, а местные жители получат доступ к качественной продукции российского производства.
В официальной церемонии открытия площадки павильона, состоявшейся 19 января, приняли участие генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова, представители российских регионов, а также представители правительства и ключевых ведомств провинции Ляонин, руководители муниципальных органов власти и крупных региональных компаний.
Площадка павильона с выставочной зоной в 100 квадратных метров расположена в торговом центре Duoduotong World LiaozhanStore. В выставочной зоне китайский бизнес сможет оценить российские товары и обсудить возможности организации поставок. Всего здесь будет представлено около 900 товарных позиций от более 70 российских производителей.
В смежной зоне в торговом центре открылся магазин розничной торговли под брендом "Сделано в России" площадью в 400 квадратных метров. В магазине все желающие могут приобрести шоколад, конфеты, печенье, чипсы, сухое молоко, муку, масло, консервы, алкогольные и безалкогольные напитки, продукцию бытовой химии и другие товары от российских производителей.
Второй официальный магазин "Сделано в России" с продукцией от российских производителей откроется в торговом центре New Mart Shopping Plaza, его площадь составит 500 квадратных метров.
"Мы видим растущий спрос потребителей на российские товары, а также интерес бизнеса к стабильным поставкам настоящей, качественной продукции из России. Активная позиция правительства Ляонин и большое желание местных компаний, ставших нашими партнерами, сделали возможным открытие в Шэньяне сразу двух официальных магазинов “Сделано в России”. РЭЦ совместно с партнерами будет оказывать российским производителям всю необходимую поддержку для продвижения на рынке Ляонина", — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Открытие магазинов продовольственной продукции Российским экспортным центром совместно с Минсельхозом России в одном из крупнейших городов на Северо-Востоке Китая является своевременным и востребованным шагом для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Китаем. В последнее время узнаваемость и популярность товаров из России на китайском рынке неуклонно растут. Подобные точки продаж становятся своеобразным мостом между российскими производителями и потребителями в Китае, который позволяет познакомить китайских граждан с широким ассортиментом качественной отечественной продукции", — подчеркнула Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
РЭЦ напоминает, что программу российских национальных павильонов АПК с 2017 года реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Такие павильоны открыты в 6 странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии.
Российские компании, прошедшие отбор для участия в программе павильонов, получают поддержку РЭЦ в поиске партнеров, продвижении и организации продаж в крупных торгово-розничных сетях, на маркетплейсах и по другим каналам, а также другую помощь, необходимую для организации поставок.
Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом — единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественной продукции агропромышленного комплекса. Больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".