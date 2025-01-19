https://ria.ru/20250119/magaziny-1994459555.html

РЭЦ открывает в Шэньяне два магазина под брендом "Сделано в России"

РЭЦ открывает в Шэньяне два магазина под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 19.01.2025

РЭЦ открывает в Шэньяне два магазина под брендом "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 19 января в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, в рамках совместной программы с Минсельхозом России открыл... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:32:00+03:00

2025-01-19T12:32:00+03:00

2025-01-19T12:32:00+03:00

экономика

россия

шэньян

китай

вероника никишина

наталья прыжкова

инна святенко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 19 января в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, в рамках совместной программы с Минсельхозом России открыл пятую площадку российского национального павильона с пищевой продукцией и официальный розничный магазин под брендом "Сделано в России", сообщает центр."20 января в Шэньяне начнет работу второй официальный магазин", - говорится в сообщении.Теперь российские компании смогут увеличить поставки в один из крупнейших городов Китая, а местные жители получат доступ к качественной продукции российского производства.В официальной церемонии открытия площадки павильона, состоявшейся 19 января, приняли участие генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова, представители российских регионов, а также представители правительства и ключевых ведомств провинции Ляонин, руководители муниципальных органов власти и крупных региональных компаний.Площадка павильона с выставочной зоной в 100 квадратных метров расположена в торговом центре Duoduotong World LiaozhanStore. В выставочной зоне китайский бизнес сможет оценить российские товары и обсудить возможности организации поставок. Всего здесь будет представлено около 900 товарных позиций от более 70 российских производителей.В смежной зоне в торговом центре открылся магазин розничной торговли под брендом "Сделано в России" площадью в 400 квадратных метров. В магазине все желающие могут приобрести шоколад, конфеты, печенье, чипсы, сухое молоко, муку, масло, консервы, алкогольные и безалкогольные напитки, продукцию бытовой химии и другие товары от российских производителей.Второй официальный магазин "Сделано в России" с продукцией от российских производителей откроется в торговом центре New Mart Shopping Plaza, его площадь составит 500 квадратных метров."Мы видим растущий спрос потребителей на российские товары, а также интерес бизнеса к стабильным поставкам настоящей, качественной продукции из России. Активная позиция правительства Ляонин и большое желание местных компаний, ставших нашими партнерами, сделали возможным открытие в Шэньяне сразу двух официальных магазинов “Сделано в России”. РЭЦ совместно с партнерами будет оказывать российским производителям всю необходимую поддержку для продвижения на рынке Ляонина", — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Открытие магазинов продовольственной продукции Российским экспортным центром совместно с Минсельхозом России в одном из крупнейших городов на Северо-Востоке Китая является своевременным и востребованным шагом для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Китаем. В последнее время узнаваемость и популярность товаров из России на китайском рынке неуклонно растут. Подобные точки продаж становятся своеобразным мостом между российскими производителями и потребителями в Китае, который позволяет познакомить китайских граждан с широким ассортиментом качественной отечественной продукции", — подчеркнула Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.РЭЦ напоминает, что программу российских национальных павильонов АПК с 2017 года реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Такие павильоны открыты в 6 странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии.Российские компании, прошедшие отбор для участия в программе павильонов, получают поддержку РЭЦ в поиске партнеров, продвижении и организации продаж в крупных торгово-розничных сетях, на маркетплейсах и по другим каналам, а также другую помощь, необходимую для организации поставок.Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом — единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественной продукции агропромышленного комплекса. Больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250119/kitaj-1994428818.html

https://ria.ru/20250119/poddelki-1994435619.html

https://ria.ru/20250110/tovary-1993107645.html

россия

шэньян

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, шэньян, китай, вероника никишина, наталья прыжкова, инна святенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф, российский экспортный центр (рэц)