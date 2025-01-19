https://ria.ru/20250119/koreya-1994455055.html

Президент Южной Кореи призвал сторонников к мирному протесту

Президент Южной Кореи призвал сторонников к мирному протесту - РИА Новости, 19.01.2025

Президент Южной Кореи призвал сторонников к мирному протесту

Арестованный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что "глубоко потрясен и огорчен" погромом в Западном окружном суде Сеула, и призвал сторонников к мирным... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T11:30:00+03:00

2025-01-19T11:30:00+03:00

2025-01-19T14:58:00+03:00

в мире

южная корея

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арест президента южной кореи

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СЕУЛ, 19 янв — РИА Новости. Арестованный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что "глубоко потрясен и огорчен" погромом в Западном окружном суде Сеула, и призвал сторонников к мирным протестам, сообщил адвокат главы государства Юн Гап Кын. "Президент подчеркнул, что полностью понимает чувство несправедливости и гнева многих граждан, которые оставались на месте событий до раннего утра. Однако он призвал всех выражать свою позицию мирным путем. Также он отметил, что надеется на сдержанный и гибкий подход со стороны полиции, а не на жесткие меры реагирования для мирного разрешения ситуации", — сказал адвокат.В заявлении говорится также, что Юн Сок Ёля растрогало сообщение об участии в акции протеста большого количества молодежи. При этом он выразил обеспокоенность тем, что попытки разрешить ситуацию силовыми методами могут нанести серьезный ущерб как государству, так и отдельным гражданам. Кроме того, Юн Сок Ёль пообещал сделать все возможное, чтобы доказать правомерность и обоснованность введения военного положения. Он подчеркнул, что, даже если на это потребуется время, он не отступит и будет добиваться исправления допущенных ошибок. Накануне Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85. Политический кризис в Южной КорееЮн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.

https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html

https://ria.ru/20250115/prezident-1993831109.html

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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, арест президента южной кореи