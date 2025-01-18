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В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2025
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13:33 18.01.2025 (обновлено: 14:45 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994363040.html
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2025
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
В Санкт-Петербурге в субботу, в день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков у... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:33:00+03:00
2025-01-18T14:45:00+03:00
общество
ленинград
россия
санкт-петербург
александр гуцан
александр беглов
елена тихомирова
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в субботу, в день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, передает корреспондент РИА Новости. Венки и цветы к обелиску и скульптурной группе "Блокада" возложили полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, депутаты Государственной думы, председатель правления Санкт Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, участники специальной военной операции, ветераны, блокадники, члены молодежных и общественных организаций, представители религиозных организаций, юнармейцы. В субботу в Петербурге проходят памятные мероприятия в честь 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс на площади Победы включает в себя масштабную архитектурную композицию с музейным пространством. В его северной части находится памятный зал "Блокада", где установлены 900 светильников в виде свечей – по числу дней блокады. В апреле 2024 года Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы был признан объектом культурного наследия России регионального значения. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
ленинград
россия
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Церемония возложения цветов и венков в день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Петербурге. В день 82-й годовщины прорыва блокады состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков у Монумента героическим защитникам Ленинграда.
2025-01-18T13:33
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872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время, по подсчетам историков, только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.
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общество, ленинград, россия, санкт-петербург, александр гуцан, александр беглов, елена тихомирова, санкт-петербургский городской суд, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Ленинград, Россия, Санкт-Петербург, Александр Гуцан, Александр Беглов, Елена Тихомирова, Санкт-Петербургский городской суд, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

В Петербурге в годовщину прорыва блокады почтили память защитников Ленинграда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в субботу, в день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Венки и цветы к обелиску и скульптурной группе "Блокада" возложили полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, депутаты Государственной думы, председатель правления Санкт Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, участники специальной военной операции, ветераны, блокадники, члены молодежных и общественных организаций, представители религиозных организаций, юнармейцы.
Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград
08:00
В субботу в Петербурге проходят памятные мероприятия в честь 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Мемориальный комплекс на площади Победы включает в себя масштабную архитектурную композицию с музейным пространством. В его северной части находится памятный зал "Блокада", где установлены 900 светильников в виде свечей – по числу дней блокады. В апреле 2024 года Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы был признан объектом культурного наследия России регионального значения.
© РИА Новости / Артем ПряхинТоржественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге
Торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
 
ОбществоЛенинградРоссияСанкт-ПетербургАлександр ГуцанАлександр БегловЕлена ТихомироваСанкт-Петербургский городской судВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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