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Президента Южной Кореи решили заключить под стражу - РИА Новости, 18.01.2025
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21:11 18.01.2025 (обновлено: 22:37 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/koreya-1994409151.html
Президента Южной Кореи решили заключить под стражу
Президента Южной Кореи решили заключить под стражу - РИА Новости, 18.01.2025
Президента Южной Кореи решили заключить под стражу
Суд в Сеуле решил заключить под стражу временно отстраненного президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, передает... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T21:11:00+03:00
2025-01-18T22:37:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
арест президента южной кореи
сеул
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СЕУЛ, 19 янв — РИА Новости. Суд в Сеуле решил заключить под стражу временно отстраненного президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, передает агентство Ренхап."Западный районный суд Сеула &lt;...&gt; после проведенного накануне допроса президента Юна, подозреваемого в том, что он возглавил мятеж и препятствовал осуществлению прав с превышением должностных полномочий, &lt;...&gt; сегодня объявил о том, что существуют опасения уничтожения обвиняемым улик, и выдал ордер на его заключение под стражу", — говорится в сообщении.В субботу Юн Сок Ёль лично присутствовал на слушании о выдаче ордера и в течение 40 минут представлял свою позицию, но это не помогло переубедить судей. После оглашения решения Управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) заявило, что планирует в ближайшее время продолжить личные допросы президента.Тем не менее, как отмечает Ренхап, следователи, скорее всего, не будут торопиться и проведут очередной допрос в будний день на следующей неделе. Так, экс-президента Пак Кын Хе в 2017 году в первый раз допросили спустя четыре дня после заключения под стражу, а Ли Мён Бака — через три.Политический кризис в Южной КорееПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении в стране военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Он также заявил о попытках объявить ему импичмент, которые угрожают параличом власти.Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. По Конституции президент должен был без промедления отменить свой указ, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Южнокорейская оппозиция выдвинула ему, нескольким министрам и другим ключевым участникам событий обвинение в госперевороте. Четырнадцатого декабря депутаты большинством голосов поддержали вынесение импичмента президенту. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти до окончательного решения Конституционного суда, с которым госорган должен определиться не позднее 11 июня.Пятнадцатого января следователи со второй попытки и впервые в истории страны арестовали временно отстраненного, но действующего президента. Сам он назвал это добровольной явкой на допрос, хотя до этого трижды проигнорировал требование CIO.
https://ria.ru/20250115/koreya-1993761809.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, арест президента южной кореи, сеул
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Арест президента Южной Кореи, Сеул
Президента Южной Кореи решили заключить под стражу

Суд в Южной Корее решил заключить под стражу президента Юн Сок Ёля

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 янв — РИА Новости. Суд в Сеуле решил заключить под стражу временно отстраненного президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, передает агентство Ренхап.
"Западный районный суд Сеула <...> после проведенного накануне допроса президента Юна, подозреваемого в том, что он возглавил мятеж и препятствовал осуществлению прав с превышением должностных полномочий, <...> сегодня объявил о том, что существуют опасения уничтожения обвиняемым улик, и выдал ордер на его заключение под стражу", — говорится в сообщении.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Президент Южной Кореи заявил, что правовая система в стране разрушена
15 января, 05:29
В субботу Юн Сок Ёль лично присутствовал на слушании о выдаче ордера и в течение 40 минут представлял свою позицию, но это не помогло переубедить судей. После оглашения решения Управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) заявило, что планирует в ближайшее время продолжить личные допросы президента.
Тем не менее, как отмечает Ренхап, следователи, скорее всего, не будут торопиться и проведут очередной допрос в будний день на следующей неделе. Так, экс-президента Пак Кын Хе в 2017 году в первый раз допросили спустя четыре дня после заключения под стражу, а Ли Мён Бака — через три.
Следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией и полицейские направляются к резиденции отстраненного от должности президента Юн Сук Ёля, чтобы выполнить ордер на задержание Юна в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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15 января, 03:01

Политический кризис в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении в стране военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Он также заявил о попытках объявить ему импичмент, которые угрожают параличом власти.
Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. По Конституции президент должен был без промедления отменить свой указ, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Южнокорейская оппозиция выдвинула ему, нескольким министрам и другим ключевым участникам событий обвинение в госперевороте. Четырнадцатого декабря депутаты большинством голосов поддержали вынесение импичмента президенту. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти до окончательного решения Конституционного суда, с которым госорган должен определиться не позднее 11 июня.
Пятнадцатого января следователи со второй попытки и впервые в истории страны арестовали временно отстраненного, но действующего президента. Сам он назвал это добровольной явкой на допрос, хотя до этого трижды проигнорировал требование CIO.
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15 января, 11:06
 
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