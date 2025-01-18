В Петербурге в годовщину прорыва блокады развернули Георгиевскую ленту
В Петербурге в день прорыва блокады развернули Георгиевскую ленту длиной 300 м
© Волонтерская Рота | Санкт-Петербург"Волонтерская Рота" растянула 300 метровую Георгиевскую ленту через Парк Победы в Санкт-Петербурге в день 82-летия прорыва блокады Ленинграда. Кадр видео
"Волонтерская Рота" растянула 300 метровую Георгиевскую ленту через Парк Победы в Санкт-Петербурге в день 82-летия прорыва блокады Ленинграда. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Активисты развернули Георгиевскую ленту длиной 300 метров в Парке Победы в Санкт-Петербурге в день 82-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщило движение "Волонтерская рота".
"В память об этом знаменательном дне более 1600 активистов "Волонтёрской роты" и "Команды губернатора" в Парке Победы пронесли 300-метровую Георгиевскую ленту от Московского проспекта до проспекта Юрия Гагарина", – говорится в сообщении в Telegram-канале регионального отделения движения.
В субботу в Петербурге проходят памятные мероприятия в честь 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.