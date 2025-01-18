https://ria.ru/20250118/blokada-1994385561.html

В Петербурге в годовщину прорыва блокады развернули Георгиевскую ленту

В Петербурге в годовщину прорыва блокады развернули Георгиевскую ленту - РИА Новости, 18.01.2025

В Петербурге в годовщину прорыва блокады развернули Георгиевскую ленту

Активисты развернули Георгиевскую ленту длиной 300 метров в Парке Победы в Санкт-Петербурге в день 82-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщило движение... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:55:00+03:00

2025-01-18T16:55:00+03:00

2025-01-18T16:55:00+03:00

общество

ленинград

санкт-петербург

ладожское озеро

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994385703_0:0:2548:1433_1920x0_80_0_0_be36f560fbd169f3bb950c6c1d2c232a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Активисты развернули Георгиевскую ленту длиной 300 метров в Парке Победы в Санкт-Петербурге в день 82-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщило движение "Волонтерская рота". "В память об этом знаменательном дне более 1600 активистов "Волонтёрской роты" и "Команды губернатора" в Парке Победы пронесли 300-метровую Георгиевскую ленту от Московского проспекта до проспекта Юрия Гагарина", – говорится в сообщении в Telegram-канале регионального отделения движения. В субботу в Петербурге проходят памятные мероприятия в честь 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994363040.html

ленинград

санкт-петербург

ладожское озеро

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, санкт-петербург, ладожское озеро, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)