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Зеленский хочет мобилизовать подростков, заявил депутат Рады - РИА Новости, 17.01.2025
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21:14 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/zelenskij-1994297841.html
Зеленский хочет мобилизовать подростков, заявил депутат Рады
Зеленский хочет мобилизовать подростков, заявил депутат Рады - РИА Новости, 17.01.2025
Зеленский хочет мобилизовать подростков, заявил депутат Рады
Владимир Зеленский рассматривает возможность мобилизовать на Украине подростков, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:14:00+03:00
2025-01-17T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский рассматривает возможность мобилизовать на Украине подростков, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. "Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Как считает депутат, об этом свидетельствует увеличившееся количество сотрудников полиции и военкоматов, которые задействованы в мобилизации. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250117/dubinskiy-1994296025.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, джейк салливан, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Джейк Салливан, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский хочет мобилизовать подростков, заявил депутат Рады

Депутат Рады Дубинский: Зеленский планирует мобилизовать на Украине подростков

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский рассматривает возможность мобилизовать на Украине подростков, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Как считает депутат, об этом свидетельствует увеличившееся количество сотрудников полиции и военкоматов, которые задействованы в мобилизации.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДжейк СалливанВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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