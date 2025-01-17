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Япония расширила список экспортных ограничений - РИА Новости, 17.01.2025
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00:17 17.01.2025 (обновлено: 06:07 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/yaponiya-1994098948.html
Япония расширила список экспортных ограничений
Япония расширила список экспортных ограничений - РИА Новости, 17.01.2025
Япония расширила список экспортных ограничений
Япония с пятницы включила в список экспортных ограничений 22 организации из России, а также 31 организацию из третьих стран, которые подозреваются якобы в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T00:17:00+03:00
2025-01-17T06:07:00+03:00
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ТОКИО, 17 янв - РИА Новости. Япония с пятницы включила в список экспортных ограничений 22 организации из России, а также 31 организацию из третьих стран, которые подозреваются якобы в обходе антироссийских санкций. В частности, в список дополнительно внесены ООО "Новелко", ООО "Резонит". АО "Протон", ОАО Концерн "Созвездие", Ленинградские лазерные системы, ФГУП "НПП Гамма", "НВС Технологии", ФГУП 27 ЦНИИ, "Институт химической защиты", ООО "ЦИТИ" и другие. Среди организаций из третьих стран, в отношении которых Япония также вводит экспортные ограничения, одна организация из ОАЭ, 18 - из Китая, одна — из Казахстана, две — из Киргизии, одна — из Таиланда и восемь организаций из Турции. О расширении санкционного списка сообщило 10 января минторговли страны. Одновременно было объявлено о том, что новые ограничения коснутся 335 наименований товаров. В частности, в него были включены, двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы, звуковая аппаратура, программы CAD. Экспортные ограничения на товары начнут действовать с 23 января.
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экономика, япония, россия, оаэ
Экономика, Япония, Россия, ОАЭ
Япония расширила список экспортных ограничений

Япония ввела санкции против 22 организаций из России и 31 из третьих стран

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТОКИО, 17 янв - РИА Новости. Япония с пятницы включила в список экспортных ограничений 22 организации из России, а также 31 организацию из третьих стран, которые подозреваются якобы в обходе антироссийских санкций.
В частности, в список дополнительно внесены ООО "Новелко", ООО "Резонит". АО "Протон", ОАО Концерн "Созвездие", Ленинградские лазерные системы, ФГУП "НПП Гамма", "НВС Технологии", ФГУП 27 ЦНИИ, "Институт химической защиты", ООО "ЦИТИ" и другие.
Среди организаций из третьих стран, в отношении которых Япония также вводит экспортные ограничения, одна организация из ОАЭ, 18 - из Китая, одна — из Казахстана, две — из Киргизии, одна — из Таиланда и восемь организаций из Турции.
О расширении санкционного списка сообщило 10 января минторговли страны. Одновременно было объявлено о том, что новые ограничения коснутся 335 наименований товаров. В частности, в него были включены, двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы, звуковая аппаратура, программы CAD. Экспортные ограничения на товары начнут действовать с 23 января.
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