https://ria.ru/20250117/vzryv-1994186782.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 17.01.2025

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы прогремел в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:39:00+03:00

2025-01-17T13:39:00+03:00

2025-01-17T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Взрывы прогремел в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250116/kiev-1994098276.html

кривой рог

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кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины