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Белоруссия пригласила президента БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами - РИА Новости, 17.01.2025
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10:13 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/vybory-1994136506.html
Белоруссия пригласила президента БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами
Белоруссия пригласила президента БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами - РИА Новости, 17.01.2025
Белоруссия пригласила президента БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами
Белоруссия пригласила наблюдать за выборами президента республики, назначенными на 26 января, миссию БДИПЧ ОБСЕ, обещает равные условия работы для всех... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:13:00+03:00
2025-01-17T10:13:00+03:00
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МИНСК, 17 янв – РИА Новости. Белоруссия пригласила наблюдать за выборами президента республики, назначенными на 26 января, миссию БДИПЧ ОБСЕ, обещает равные условия работы для всех международных наблюдателей, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. "Что касается международных организаций, наши приглашения получили Исполком и Межпарламентская Ассамблея СНГ, Парламентская Ассамблея ОДКБ, Парламентское Собрание Союзного государства, Шанхайская организация сотрудничества, Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Молодежная организация Движения неприсоединения. Приглашение было также направлено Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что "по доброй традиции для всех наблюдателей будут созданы равные условия, которые позволят им в очередной раз убедиться в нашей открытости, транспарентности и, конечно же, своими глазами увидеть миролюбивую и гостеприимную Беларусь". Как отметил Глаз, сейчас активно ведется аккредитация международных наблюдателей, которые прибудут в Белоруссию по приглашениям белорусского парламента, Центральной избирательной комиссии, МИД Белоруссии, направленным в адрес зарубежных партнеров. По состоянию на 16 января, Центризбиркомом аккредитовано 456 международных наблюдателей из 49 стран. В их числе – парламентарии из стран СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов иностранных государств, региональных органов власти, дипломатического корпуса, независимые эксперты. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250116/peskov-1994003706.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, снг, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, СНГ, Выборы президента Белоруссии — 2025
Белоруссия пригласила президента БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами

Белоруссия пригласила главу БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами президента

© Фото : РИА НовостиИзбирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : РИА Новости
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия. Архивное фото
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МИНСК, 17 янв – РИА Новости. Белоруссия пригласила наблюдать за выборами президента республики, назначенными на 26 января, миссию БДИПЧ ОБСЕ, обещает равные условия работы для всех международных наблюдателей, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"Что касается международных организаций, наши приглашения получили Исполком и Межпарламентская Ассамблея СНГ, Парламентская Ассамблея ОДКБ, Парламентское Собрание Союзного государства, Шанхайская организация сотрудничества, Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Молодежная организация Движения неприсоединения. Приглашение было также направлено Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - сказал пресс-секретарь.
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Он подчеркнул, что "по доброй традиции для всех наблюдателей будут созданы равные условия, которые позволят им в очередной раз убедиться в нашей открытости, транспарентности и, конечно же, своими глазами увидеть миролюбивую и гостеприимную Беларусь".
Как отметил Глаз, сейчас активно ведется аккредитация международных наблюдателей, которые прибудут в Белоруссию по приглашениям белорусского парламента, Центральной избирательной комиссии, МИД Белоруссии, направленным в адрес зарубежных партнеров. По состоянию на 16 января, Центризбиркомом аккредитовано 456 международных наблюдателей из 49 стран. В их числе – парламентарии из стран СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов иностранных государств, региональных органов власти, дипломатического корпуса, независимые эксперты.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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