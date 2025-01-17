Белоруссия пригласила президента БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами
Белоруссия пригласила главу БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами президента
© Фото : РИА НовостиИзбирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 янв – РИА Новости. Белоруссия пригласила наблюдать за выборами президента республики, назначенными на 26 января, миссию БДИПЧ ОБСЕ, обещает равные условия работы для всех международных наблюдателей, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"Что касается международных организаций, наши приглашения получили Исполком и Межпарламентская Ассамблея СНГ, Парламентская Ассамблея ОДКБ, Парламентское Собрание Союзного государства, Шанхайская организация сотрудничества, Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Молодежная организация Движения неприсоединения. Приглашение было также направлено Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - сказал пресс-секретарь.
Песков заявил об обязательствах России перед Белоруссией
16 января, 14:30
Он подчеркнул, что "по доброй традиции для всех наблюдателей будут созданы равные условия, которые позволят им в очередной раз убедиться в нашей открытости, транспарентности и, конечно же, своими глазами увидеть миролюбивую и гостеприимную Беларусь".
Как отметил Глаз, сейчас активно ведется аккредитация международных наблюдателей, которые прибудут в Белоруссию по приглашениям белорусского парламента, Центральной избирательной комиссии, МИД Белоруссии, направленным в адрес зарубежных партнеров. По состоянию на 16 января, Центризбиркомом аккредитовано 456 международных наблюдателей из 49 стран. В их числе – парламентарии из стран СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов иностранных государств, региональных органов власти, дипломатического корпуса, независимые эксперты.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы
5 ноября 2024, 14:05