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В Госдуме обсудят усовершенствование проекта о видеоиграх - РИА Новости, 17.01.2025
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12:32 17.01.2025 (обновлено: 12:36 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/videoigry-1994167180.html
В Госдуме обсудят усовершенствование проекта о видеоиграх
В Госдуме обсудят усовершенствование проекта о видеоиграх - РИА Новости, 17.01.2025
В Госдуме обсудят усовершенствование проекта о видеоиграх
Вопросы усовершенствования проекта о видеоиграх в ближайшее время будут серьезно обсуждаться в Госдуме, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:32:00+03:00
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госдума рф
технологии
антон горелкин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вопросы усовершенствования проекта о видеоиграх в ближайшее время будут серьезно обсуждаться в Госдуме, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.Депутат рассказал, что поступают предложения, как усовершенствовать законопроект о видеоигровой индустрии. Например, предлагается ввести обязанность платформ проверять возраст игрока и каким-то образом ограничивать размер его внутригровых транзакций – чтобы не допускать ситуации, когда дети тратят большие суммы денег на виртуальные покупки, добавил Горелкин."Еще один важный вопрос, который поднимают коллеги, – дополнительное регулирование видеоигр с механиками лутбоксов. Есть мнение, что их нужно признавать азартными играми со всеми вытекающими последствиями. Думаю, что эти вопросы в ближайшее время будут серьезно обсуждаться и в Государственной Думе, и на площадке РОЦИТ, и внутри видеоигровой индустрии", - написал он в своем Telegram-канале
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госдума рф, технологии, антон горелкин
Госдума РФ, Технологии, Антон Горелкин
В Госдуме обсудят усовершенствование проекта о видеоиграх

Депутат Горелкин заявил, что в Госдуме серьезно обсудят проект о видеоиграх

© Depositphotos.com / artushПодросток играет за компьютером
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Depositphotos.com / artush
Подросток играет за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вопросы усовершенствования проекта о видеоиграх в ближайшее время будут серьезно обсуждаться в Госдуме, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
Депутат рассказал, что поступают предложения, как усовершенствовать законопроект о видеоигровой индустрии. Например, предлагается ввести обязанность платформ проверять возраст игрока и каким-то образом ограничивать размер его внутригровых транзакций – чтобы не допускать ситуации, когда дети тратят большие суммы денег на виртуальные покупки, добавил Горелкин.
"Еще один важный вопрос, который поднимают коллеги, – дополнительное регулирование видеоигр с механиками лутбоксов. Есть мнение, что их нужно признавать азартными играми со всеми вытекающими последствиями. Думаю, что эти вопросы в ближайшее время будут серьезно обсуждаться и в Государственной Думе, и на площадке РОЦИТ, и внутри видеоигровой индустрии", - написал он в своем Telegram-канале
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12 января, 09:59
 
Госдума РФТехнологииАнтон Горелкин
 
 
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