https://ria.ru/20250117/vezdehod-1994138573.html

В Ленинградской области угнали три гусеничных вездехода

В Ленинградской области угнали три гусеничных вездехода - РИА Новости, 17.01.2025

В Ленинградской области угнали три гусеничных вездехода

Три гусеничных вездехода угнали в поселке Селиваново Ленинградской области, ущерб составил 14 миллионов рублей, угонщиков ищет полиция, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:24:00+03:00

2025-01-17T10:24:00+03:00

2025-01-17T10:24:00+03:00

происшествия

ленинградская область

волховский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Три гусеничных вездехода угнали в поселке Селиваново Ленинградской области, ущерб составил 14 миллионов рублей, угонщиков ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Волховского района обратилась руководитель фирмы по поставке техники, сообщившая о похищении трех гусеничных вездеходов от дома №2 на Первомайской улице в поселке Селиваново. "В ходе выезда сотрудниками полиции установлено, что с конца декабря по 9 января 2025 года с огороженной территории вдоль гаражей, принадлежащих компании, неизвестные совершили хищение трех гусеничных вездеходов. Общий материальный ущерб - 14 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Полиция ищет угонщиков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241209/dtp-1988078988.html

ленинградская область

волховский район

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происшествия, ленинградская область, волховский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)