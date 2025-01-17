https://ria.ru/20250117/vezdehod-1994138573.html
В Ленинградской области угнали три гусеничных вездехода
В Ленинградской области угнали три гусеничных вездехода - РИА Новости, 17.01.2025
В Ленинградской области угнали три гусеничных вездехода
Три гусеничных вездехода угнали в поселке Селиваново Ленинградской области, ущерб составил 14 миллионов рублей, угонщиков ищет полиция, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:24:00+03:00
2025-01-17T10:24:00+03:00
2025-01-17T10:24:00+03:00
происшествия
ленинградская область
волховский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Три гусеничных вездехода угнали в поселке Селиваново Ленинградской области, ущерб составил 14 миллионов рублей, угонщиков ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Волховского района обратилась руководитель фирмы по поставке техники, сообщившая о похищении трех гусеничных вездеходов от дома №2 на Первомайской улице в поселке Селиваново. "В ходе выезда сотрудниками полиции установлено, что с конца декабря по 9 января 2025 года с огороженной территории вдоль гаражей, принадлежащих компании, неизвестные совершили хищение трех гусеничных вездеходов. Общий материальный ущерб - 14 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Полиция ищет угонщиков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20241209/dtp-1988078988.html
ленинградская область
волховский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, волховский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Волховский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области угнали три гусеничных вездехода
В Ленобласти угнали три гусеничных вездехода, ущерб составил 14 млн рублей