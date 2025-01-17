https://ria.ru/20250117/tramp-1994262773.html
Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином
Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.01.2025
Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином
Избранный президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину в телефонном разговоре в пятницу, что ценит их хорошие отношения, надеется на... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:27:00+03:00
2025-01-17T18:27:00+03:00
2025-01-17T18:27:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/68/1508556896_0:46:2973:1718_1920x0_80_0_0_15a477f33c6535375792eb8441abd715.jpg
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину в телефонном разговоре в пятницу, что ценит их хорошие отношения, надеется на продолжение диалога и с нетерпением ждет личной встречи, сообщает Центральное телевидение Китая. Телеканал отмечает, что Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за поздравления и заявил, что "дорожит хорошими отношениями с председателем КНР Си Цзиньпином, надеется на поддержание диалога и взаимодействия, а также с нетерпением ждет скорейшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином".
https://ria.ru/20250117/krizis-1994258324.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/68/1508556896_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_c1fa409cbb23eb4c99883ae4046eb240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином
Трамп заявил Си Цзиньпину, что ценит хорошие отношения и ждет личной встречи