https://ria.ru/20250117/tramp-1994262773.html

Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином

Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.01.2025

Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином

Избранный президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину в телефонном разговоре в пятницу, что ценит их хорошие отношения, надеется на... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:27:00+03:00

2025-01-17T18:27:00+03:00

2025-01-17T18:27:00+03:00

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китай

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дональд трамп

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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину в телефонном разговоре в пятницу, что ценит их хорошие отношения, надеется на продолжение диалога и с нетерпением ждет личной встречи, сообщает Центральное телевидение Китая. Телеканал отмечает, что Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за поздравления и заявил, что "дорожит хорошими отношениями с председателем КНР Си Цзиньпином, надеется на поддержание диалога и взаимодействия, а также с нетерпением ждет скорейшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином".

https://ria.ru/20250117/krizis-1994258324.html

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп