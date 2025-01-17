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Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.01.2025
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18:27 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/tramp-1994262773.html
Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином
Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.01.2025
Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином
Избранный президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину в телефонном разговоре в пятницу, что ценит их хорошие отношения, надеется на... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:27:00+03:00
2025-01-17T18:27:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину в телефонном разговоре в пятницу, что ценит их хорошие отношения, надеется на продолжение диалога и с нетерпением ждет личной встречи, сообщает Центральное телевидение Китая. Телеканал отмечает, что Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за поздравления и заявил, что "дорожит хорошими отношениями с председателем КНР Си Цзиньпином, надеется на поддержание диалога и взаимодействия, а также с нетерпением ждет скорейшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином".
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином

Трамп заявил Си Цзиньпину, что ценит хорошие отношения и ждет личной встречи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину в телефонном разговоре в пятницу, что ценит их хорошие отношения, надеется на продолжение диалога и с нетерпением ждет личной встречи, сообщает Центральное телевидение Китая.
Телеканал отмечает, что Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за поздравления и заявил, что "дорожит хорошими отношениями с председателем КНР Си Цзиньпином, надеется на поддержание диалога и взаимодействия, а также с нетерпением ждет скорейшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином".
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