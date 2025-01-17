Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Си Цзиньпин
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщило китайское агентство Синьхуа.
"Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", — говорится в публикации.
По данным Центрального телевидения Китая, политики уделили внимание украинскому кризису и палестино-израильскому конфликту. Си Цзиньпин поздравил американского коллегу с переизбранием на пост президента и выразил надежду на хорошее начало отношений двух стран.
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"Китай и США имеют обширный круг общих интересов и широкое поле для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, иметь взаимные достижения и процветать вместе на благо двух стран и всего мира", — заявил председатель КНР.
Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны уважать интересы и поводы обеспокоенности друг друга, а также находить пути решения проблем.
Чуть позднее Трамп уточнил, что обсуждал с китайским лидером усилия по достижению мира и безопасности, торговлю и социальную сеть TikTok.
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"Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно", — сказал будущий глава Белого дома.
В ноябре Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что Китай готов работать с новой администрацией. По его словам, Пекин намерен сохранять "здоровые и стабильные" отношения с Вашингтоном.
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