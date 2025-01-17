https://ria.ru/20250117/tramp-1994253923.html

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - РИА Новости, 17.01.2025

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщило китайское агентство Синьхуа. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:55:00+03:00

2025-01-17T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщило китайское агентство Синьхуа."Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", — говорится в публикации.По данным Центрального телевидения Китая, политики уделили внимание украинскому кризису и палестино-израильскому конфликту. Си Цзиньпин поздравил американского коллегу с переизбранием на пост президента и выразил надежду на хорошее начало отношений двух стран."Китай и США имеют обширный круг общих интересов и широкое поле для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, иметь взаимные достижения и процветать вместе на благо двух стран и всего мира", — заявил председатель КНР.Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны уважать интересы и поводы обеспокоенности друг друга, а также находить пути решения проблем.Чуть позднее Трамп уточнил, что обсуждал с китайским лидером усилия по достижению мира и безопасности, торговлю и социальную сеть TikTok."Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно", — сказал будущий глава Белого дома.В ноябре Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что Китай готов работать с новой администрацией. По его словам, Пекин намерен сохранять "здоровые и стабильные" отношения с Вашингтоном.Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не вести игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.

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https://ria.ru/20241203/knr-1987028929.html

https://ria.ru/20241224/predosterezhenie-1990921461.html

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