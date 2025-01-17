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Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - РИА Новости, 17.01.2025
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17:55 17.01.2025 (обновлено: 18:45 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/tramp-1994253923.html
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - РИА Новости, 17.01.2025
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщило китайское агентство Синьхуа. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:55:00+03:00
2025-01-17T18:45:00+03:00
си цзиньпин
дональд трамп
джо байден
tiktok
сша
пекин
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китай
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщило китайское агентство Синьхуа."Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", — говорится в публикации.По данным Центрального телевидения Китая, политики уделили внимание украинскому кризису и палестино-израильскому конфликту. Си Цзиньпин поздравил американского коллегу с переизбранием на пост президента и выразил надежду на хорошее начало отношений двух стран.&quot;Китай и США имеют обширный круг общих интересов и широкое поле для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, иметь взаимные достижения и процветать вместе на благо двух стран и всего мира&quot;, — заявил председатель КНР.Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны уважать интересы и поводы обеспокоенности друг друга, а также находить пути решения проблем.Чуть позднее Трамп уточнил, что обсуждал с китайским лидером усилия по достижению мира и безопасности, торговлю и социальную сеть TikTok."Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно", — сказал будущий глава Белого дома.В ноябре Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что Китай готов работать с новой администрацией. По его словам, Пекин намерен сохранять "здоровые и стабильные" отношения с Вашингтоном.Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не вести игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.
https://ria.ru/20250116/otnosheniya-1993941696.html
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си цзиньпин, дональд трамп, джо байден, tiktok, сша, пекин, в мире, китай
Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Джо Байден, TikTok, США, Пекин, В мире, Китай

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщило китайское агентство Синьхуа.
"Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", — говорится в публикации.
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По данным Центрального телевидения Китая, политики уделили внимание украинскому кризису и палестино-израильскому конфликту. Си Цзиньпин поздравил американского коллегу с переизбранием на пост президента и выразил надежду на хорошее начало отношений двух стран.
«

"Китай и США имеют обширный круг общих интересов и широкое поле для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, иметь взаимные достижения и процветать вместе на благо двух стран и всего мира", — заявил председатель КНР.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны уважать интересы и поводы обеспокоенности друг друга, а также находить пути решения проблем.
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Чуть позднее Трамп уточнил, что обсуждал с китайским лидером усилия по достижению мира и безопасности, торговлю и социальную сеть TikTok.
«
"Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно", — сказал будущий глава Белого дома.
В ноябре Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что Китай готов работать с новой администрацией. По его словам, Пекин намерен сохранять "здоровые и стабильные" отношения с Вашингтоном.
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Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не вести игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.
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