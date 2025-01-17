https://ria.ru/20250117/tramp-1994247189.html
Трамп подтвердил телефонный разговор с лидером Китая
Трамп подтвердил телефонный разговор с лидером Китая - РИА Новости, 17.01.2025
Трамп подтвердил телефонный разговор с лидером Китая
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, уточнив, что стороны обсудили усилия по достижению мира... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:35:00+03:00
2025-01-17T17:35:00+03:00
2025-01-17T17:47:00+03:00
в мире
китай
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, уточнив, что стороны обсудили усилия по достижению мира и безопасности, а также торговлю и соцсеть Tiktok.Ранее в пятницу о телефонном разговоре двух лидеров сообщило китайское агентство Синьхуа."Я только что говорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно. Мы обсудили баланс торговли, фентанил, TikTok и многие другие темы. Председатель Си и я сделаем всё возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250117/smi-1994186585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, дональд трамп
В мире, Китай, Дональд Трамп
Трамп подтвердил телефонный разговор с лидером Китая
Трамп подтвердил телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином