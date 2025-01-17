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Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - РИА Новости, 17.01.2025
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16:39 17.01.2025 (обновлено: 17:06 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/tramp-1994233024.html
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - РИА Новости, 17.01.2025
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает китайское агентство Синьхуа. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает китайское агентство Синьхуа.&quot;Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом&quot;, — говорится в сообщении.Ранее в пятницу китайский МИД сообщил, что заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации американского лидера. До этого пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила, что он направлял приглашение Си Цзиньпину. В ноябре председатель КНР на встрече с действующим президентом США Джо Байденом заявил, что Китай готов работать с новой администрацией. Пекин по-прежнему привержен цели сохранения "здоровых и стабильных" отношений с Вашингтоном, подчеркнул Си Цзиньпин. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.
https://ria.ru/20250114/pentagon-1993711377.html
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дональд трамп, в мире, сша, китай, си цзиньпин, государственный департамент сша, хань чжэн, джо байден
Дональд Трамп, В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Государственный департамент США, Хань Чжэн, Джо Байден
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Синьхуа: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает китайское агентство Синьхуа.
«

"Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу китайский МИД сообщил, что заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации американского лидера. До этого пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила, что он направлял приглашение Си Цзиньпину.

Согласно данным Госдепартамента, который ведет учет с 1874 года, на инаугурации президента США никогда не присутствовал глава этого иностранного государства.

В ноябре председатель КНР на встрече с действующим президентом США Джо Байденом заявил, что Китай готов работать с новой администрацией. Пекин по-прежнему привержен цели сохранения "здоровых и стабильных" отношений с Вашингтоном, подчеркнул Си Цзиньпин.
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Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.
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