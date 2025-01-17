https://ria.ru/20250117/tramp-1994233024.html

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - РИА Новости, 17.01.2025

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает китайское агентство Синьхуа. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:39:00+03:00

2025-01-17T16:39:00+03:00

2025-01-17T17:06:00+03:00

дональд трамп

в мире

сша

китай

си цзиньпин

государственный департамент сша

хань чжэн

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_0:0:3774:2124_1920x0_80_0_0_38d2f540a0acd7b091e9bd904fba8717.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает китайское агентство Синьхуа."Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", — говорится в сообщении.Ранее в пятницу китайский МИД сообщил, что заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации американского лидера. До этого пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила, что он направлял приглашение Си Цзиньпину. В ноябре председатель КНР на встрече с действующим президентом США Джо Байденом заявил, что Китай готов работать с новой администрацией. Пекин по-прежнему привержен цели сохранения "здоровых и стабильных" отношений с Вашингтоном, подчеркнул Си Цзиньпин. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.

https://ria.ru/20250114/pentagon-1993711377.html

https://ria.ru/20241216/tramp-1989547502.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, сша, китай, си цзиньпин, государственный департамент сша, хань чжэн, джо байден