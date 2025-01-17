https://ria.ru/20250117/sud-1994293865.html

Суд в Петербурге отправил в СИЗО мужчин, ограбивших ветерана СВО

Суд в Петербурге отправил в СИЗО мужчин, ограбивших ветерана СВО - РИА Новости, 17.01.2025

Суд в Петербурге отправил в СИЗО мужчин, ограбивших ветерана СВО

Суд в Петербурге отправил в СИЗО на два месяца двух мужчин, которые ограбили ветерана СВО, отобрав у того телефон, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:53:00+03:00

2025-01-17T20:53:00+03:00

2025-01-17T20:53:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге отправил в СИЗО на два месяца двух мужчин, которые ограбили ветерана СВО, отобрав у того телефон, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Селиверстова и Дмитрия Бережного, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, г части 2 статьи 161 ("Грабеж") УК РФ. Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав фигурантам стражу по 19.02.2025", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что фигуранты 13 января на Заневском проспекте в Петербурге, применив к потерпевшему насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитили принадлежавший ему мобильный телефон. Уточняется, что пострадавший является ветераном СВО. В пресс-службе судов добавили, что Селиверстов и Бережной были задержаны 15 января, на следующий день им было предъявлено обвинение.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия