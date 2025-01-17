https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994115507.html

ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать российские войска, сообщил Марочко

ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать российские войска, сообщил Марочко - РИА Новости, 17.01.2025

ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать российские войска, сообщил Марочко

Украинские войска потеряли взвод при попытке отрезать российские войска от основных сил в районе двуреченского плацдарма, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T07:01:00+03:00

2025-01-17T07:01:00+03:00

2025-01-17T07:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска потеряли взвод при попытке отрезать российские войска от основных сил в районе двуреченского плацдарма, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий ВФУ попытались зайти в тыл нашим подразделениям юго-восточнее населенного пункта Двуречная и, таким образом, отрезать передовые отряды ВС РФ от основных сил", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что замысел врага был своевременно просчитан нашим командованием. Были предприняты необходимые мероприятия по недопущению его реализации. В результате чего, украинские боевики не только не реализовали задуманное, но и лишились хорошо обученного штурмового взвода.

https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994109376.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф