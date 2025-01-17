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ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать российские войска, сообщил Марочко
ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать российские войска, сообщил Марочко - РИА Новости, 17.01.2025
ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать российские войска, сообщил Марочко
Украинские войска потеряли взвод при попытке отрезать российские войска от основных сил в районе двуреченского плацдарма, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T07:01:00+03:00
2025-01-17T07:01:00+03:00
2025-01-17T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска потеряли взвод при попытке отрезать российские войска от основных сил в районе двуреченского плацдарма, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий ВФУ попытались зайти в тыл нашим подразделениям юго-восточнее населенного пункта Двуречная и, таким образом, отрезать передовые отряды ВС РФ от основных сил", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что замысел врага был своевременно просчитан нашим командованием. Были предприняты необходимые мероприятия по недопущению его реализации. В результате чего, украинские боевики не только не реализовали задуманное, но и лишились хорошо обученного штурмового взвода.
https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994109376.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать российские войска, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать российские войска