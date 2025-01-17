Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов
Украинский депутат Дубинский подал апелляцию на решение суда об отмене выборов
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что подал апелляцию на решение Верховного суда об отмене проведения президентских выборов на Украине.
В июле прошлого года Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. В середине октября политик сообщил, что суд продолжит 11 ноября рассмотрение его иска о назначении президентских выборов в стране. Он также заявлял, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению его иска.
"Подал апелляцию на решение Верховного суда, которым Зеленскому и его подельникам… разрешили нарушать конституцию и не проводить выборы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Дубинский в ноябре призывал граждан Украины присоединиться к его иску к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы и направить соответствующее заявление в Верховный суд.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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