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Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов - РИА Новости, 17.01.2025
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10:03 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/rada-1994135426.html
Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов
Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов - РИА Новости, 17.01.2025
Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов
Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что подал апелляцию на решение Верховного суда об отмене проведения... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:03:00+03:00
2025-01-17T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что подал апелляцию на решение Верховного суда об отмене проведения президентских выборов на Украине. В июле прошлого года Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. В середине октября политик сообщил, что суд продолжит 11 ноября рассмотрение его иска о назначении президентских выборов в стране. Он также заявлял, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению его иска. "Подал апелляцию на решение Верховного суда, которым Зеленскому и его подельникам… разрешили нарушать конституцию и не проводить выборы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Дубинский в ноябре призывал граждан Украины присоединиться к его иску к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы и направить соответствующее заявление в Верховный суд. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250113/ukraintsy-1993535642.html
https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993916644.html
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в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов

Украинский депутат Дубинский подал апелляцию на решение суда об отмене выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что подал апелляцию на решение Верховного суда об отмене проведения президентских выборов на Украине.
В июле прошлого года Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. В середине октября политик сообщил, что суд продолжит 11 ноября рассмотрение его иска о назначении президентских выборов в стране. Он также заявлял, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению его иска.
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"Подал апелляцию на решение Верховного суда, которым Зеленскому и его подельникам… разрешили нарушать конституцию и не проводить выборы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Дубинский в ноябре призывал граждан Украины присоединиться к его иску к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы и направить соответствующее заявление в Верховный суд.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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