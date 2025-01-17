https://ria.ru/20250117/putin-1994255446.html

Путин рассказал о трудностях при работе над проектами "Север — Юг"

Путин рассказал о трудностях при работе над проектами "Север — Юг" - РИА Новости, 17.01.2025

Путин рассказал о трудностях при работе над проектами "Север — Юг"

Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии проектов газопровода из России в Иран и международного коридора "Север - Юг", заявил, что трудности при работе... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:59:00+03:00

2025-01-17T17:59:00+03:00

2025-01-17T17:59:00+03:00

россия

иран

санкт-петербург

владимир путин

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994216309_0:423:2795:1995_1920x0_80_0_0_80e80feb97914f5152b3cccc9fbd921b.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии проектов газопровода из России в Иран и международного коридора "Север - Юг", заявил, что трудности при работе над такими крупными проектами есть всегда, возникают какие-то вопросы, которые требуют согласования. Лидер Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Его встреча с Путиным прошла в Кремле. Переговоры на высшем уровне, длившиеся более трех часов, завершились. "Трудности всегда есть и по одному проекту, и по второму проекту, и по всем остальным. Всегда возникают какие-то вопросы, которые требуют согласования и учета ситуации, которая складывается в той или иной сфере экономики - в логистике или энергетике", - сказал российский лидер во время заявления для прессы по итогам переговоров. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

россия

иран

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, санкт-петербург, владимир путин, масуд пезешкиан