Путин рассказал о трудностях при работе над проектами "Север — Юг"
Путин о проектах газопровода в Иран и коридора Север — Юг: трудности всегда есть
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии проектов газопровода из России в Иран и международного коридора "Север - Юг", заявил, что трудности при работе над такими крупными проектами есть всегда, возникают какие-то вопросы, которые требуют согласования.
Лидер Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Его встреча с Путиным прошла в Кремле. Переговоры на высшем уровне, длившиеся более трех часов, завершились.
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"Трудности всегда есть и по одному проекту, и по второму проекту, и по всем остальным. Всегда возникают какие-то вопросы, которые требуют согласования и учета ситуации, которая складывается в той или иной сфере экономики - в логистике или энергетике", - сказал российский лидер во время заявления для прессы по итогам переговоров.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов
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