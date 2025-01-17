Рейтинг@Mail.ru
"Превыше всего": Пушков раскрыл, на что пойдет Трамп в отношении России - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/pushkov-1994112860.html
"Превыше всего": Пушков раскрыл, на что пойдет Трамп в отношении России
"Превыше всего": Пушков раскрыл, на что пойдет Трамп в отношении России - РИА Новости, 17.01.2025
"Превыше всего": Пушков раскрыл, на что пойдет Трамп в отношении России
Избранный президент США Дональд Трамп пойдет на все, чтобы обеспечить национальную безопасность Америки, написал глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:23:00+03:00
2025-01-17T06:23:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пойдет на все, чтобы обеспечить национальную безопасность Америки, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Америка превыше всего" — не только его лозунг, но и убеждение. Ему не нужны конфликты, способные угрожать самим Штатам. Но отстаивать то, что он считает интересами США, он намерен жестко и напористо", — считает сенатор.Исходя из этой логики, будущий глава Белого дома "не ненавидит Россию" и не страдает русофобией, как его предшественники из Демократической партии, а напротив, рассматривает Россию как очень важный фактор в мировой системе, с которым надо взаимодействовать, чтобы не поставить под угрозу безопасность своей страны, заявил Пушков.Однако сенатор напомнил, что еще во время своего первого президентского срока слова Трампа существенно отставали от действий."В том, что касалось России, в своих заявлениях Трамп, как правило, обещал больше, чем был способен или готов сделать", — написал Пушков.Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.
https://ria.ru/20250116/tramp-1994094023.html
https://ria.ru/20250116/tramp-1994098099.html
https://ria.ru/20250115/pushkov-1993920734.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф
Россия, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
"Превыше всего": Пушков раскрыл, на что пойдет Трамп в отношении России

Пушков: Трамп не является русофобом, но будет отстаивать интересы США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пойдет на все, чтобы обеспечить национальную безопасность Америки, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«
"Америка превыше всего" — не только его лозунг, но и убеждение. Ему не нужны конфликты, способные угрожать самим Штатам. Но отстаивать то, что он считает интересами США, он намерен жестко и напористо", — считает сенатор.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Букмекеры оценили шансы Трампа на завершение конфликта на Украине
Вчера, 22:57
Исходя из этой логики, будущий глава Белого дома "не ненавидит Россию" и не страдает русофобией, как его предшественники из Демократической партии, а напротив, рассматривает Россию как очень важный фактор в мировой системе, с которым надо взаимодействовать, чтобы не поставить под угрозу безопасность своей страны, заявил Пушков.
Однако сенатор напомнил, что еще во время своего первого президентского срока слова Трампа существенно отставали от действий.
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков
Вчера, 23:49
"В том, что касалось России, в своих заявлениях Трамп, как правило, обещал больше, чем был способен или готов сделать", — написал Пушков.
Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков
15 января, 22:01
 
РоссияСШАДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала