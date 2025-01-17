"Превыше всего": Пушков раскрыл, на что пойдет Трамп в отношении России
Пушков: Трамп не является русофобом, но будет отстаивать интересы США
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пойдет на все, чтобы обеспечить национальную безопасность Америки, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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"Америка превыше всего" — не только его лозунг, но и убеждение. Ему не нужны конфликты, способные угрожать самим Штатам. Но отстаивать то, что он считает интересами США, он намерен жестко и напористо", — считает сенатор.
Исходя из этой логики, будущий глава Белого дома "не ненавидит Россию" и не страдает русофобией, как его предшественники из Демократической партии, а напротив, рассматривает Россию как очень важный фактор в мировой системе, с которым надо взаимодействовать, чтобы не поставить под угрозу безопасность своей страны, заявил Пушков.
Однако сенатор напомнил, что еще во время своего первого президентского срока слова Трампа существенно отставали от действий.
"В том, что касалось России, в своих заявлениях Трамп, как правило, обещал больше, чем был способен или готов сделать", — написал Пушков.
Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что конкретных планов по поводу контактов Путина и Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было.
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