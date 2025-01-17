https://ria.ru/20250117/provokatsiya-1994104544.html

В Киеве рассказали, какую провокацию Зеленский готовит против Трампа

В Киеве рассказали, какую провокацию Зеленский готовит против Трампа - РИА Новости, 17.01.2025

В Киеве рассказали, какую провокацию Зеленский готовит против Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский будет пытаться сорвать мирные переговоры по Украине после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T02:37:00+03:00

2025-01-17T02:37:00+03:00

2025-01-17T02:37:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет пытаться сорвать мирные переговоры по Украине после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы испортить его репутацию. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По его словам, с этой целью Зеленский может усилить атаки по территории России дальнобойными ракетами, которые ему предоставили союзники."Возрастание атак также будет бить и по репутации самого Трампа как миротворца, что, опять же, выгодно спонсорам и партнерам Зеленского из клана Байдена—Блинкена", — написал он.В свою очередь, считает Дубинский, в ответ на такие действия со стороны Киева новая администрация США может перестать передавать ВСУ разведданные и отключит системы Starlink,, поставив украинских боевиков в еще более критическое положение."Что, в конечном итоге, приведет к еще большим территориальным потерям и обвалу фронта", — резюмировал политик.Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что в Киеве испытывают трудности со взаимодействием с командой Трампа и самим будущим американским лидером. Украинский политик также раскритиковал Зеленского за то, что он "не борется" за внимание новой американской администрации.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Двадцать первого ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".

https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994074655.html

https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html

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