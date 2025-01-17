https://ria.ru/20250117/pozhar-1994162346.html
В Лискинском районе Воронежской области ввели режим ЧС
В Лискинском районе Воронежской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 17.01.2025
В Лискинском районе Воронежской области ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Лискинском районе Воронежской области в связи с пожаром на нефтебазе после атаки украинских БПЛА для более оперативного устранения... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:13:00+03:00
2025-01-17T12:13:00+03:00
2025-01-17T12:39:00+03:00
происшествия
лискинский район
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994156412_42:0:2494:1379_1920x0_80_0_0_077260178f94cf00547c961a48703216.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Режим ЧС введен в Лискинском районе Воронежской области в связи с пожаром на нефтебазе после атаки украинских БПЛА для более оперативного устранения последствий, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале."Для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА на территории района введен режим ЧС", — сообщил Гусев.Губернатор добавил, что спасатели продолжают борьбу с огнем, на месте работают крупная группировка МЧС России и пожарные поезда. Неподалеку организованы места для питания и отдыха пожарных.В четверг Гусев сообщил, что ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет, и на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. По последним данным экстренных служб, площадь пожара выросла до 2,8 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20250117/neftebaza-1994139346.html
лискинский район
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994156412_349:0:2188:1379_1920x0_80_0_0_04b2f0838df065029a91ea2336495a94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лискинский район, воронежская область
Происшествия, Лискинский район, Воронежская область
В Лискинском районе Воронежской области ввели режим ЧС
В Лискинском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе