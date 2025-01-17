https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html

В Раде раскрыли зловещий план Зеленского

В Раде раскрыли зловещий план Зеленского - РИА Новости, 17.01.2025

В Раде раскрыли зловещий план Зеленского

Владимир Зеленский планирует призвать подростков в украинскую армию, утверждает в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:58:00+03:00

2025-01-17T11:58:00+03:00

2025-01-17T16:55:00+03:00

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вашингтон (штат)

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верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует призвать подростков в украинскую армию, утверждает в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Обложившийся мусорами и ТЦКшниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков", — написал Дубинский.Служба внешней разведки России сообщала, что Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по срочному требованию Вашингтона. Документ будет принят в ближайшее время, добавили в ведомстве.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250117/general-1994146118.html

https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html

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россия, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, в мире