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Песков прокомментировал договор о столетнем партнерстве Британии и Украины
Песков прокомментировал договор о столетнем партнерстве Британии и Украины - РИА Новости, 17.01.2025
Песков прокомментировал договор о столетнем партнерстве Британии и Украины
Договор о столетнем партнерстве Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:28:00+03:00
2025-01-17T11:28:00+03:00
2025-01-17T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о столетнем партнерстве Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это (договор о столетнем партнерстве - ред.) не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение её военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но в любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить", - сказал Песков журналистам. Ране британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной. -0-
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Песков прокомментировал договор о столетнем партнерстве Британии и Украины
Песков: договор о столетнем партнерстве не гарантирует Украине членство в НАТО