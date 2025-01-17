https://ria.ru/20250117/peskov-1994149250.html

Песков прокомментировал договор о столетнем партнерстве Британии и Украины

Песков прокомментировал договор о столетнем партнерстве Британии и Украины - РИА Новости, 17.01.2025

Песков прокомментировал договор о столетнем партнерстве Британии и Украины

Договор о столетнем партнерстве Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:28:00+03:00

2025-01-17T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о столетнем партнерстве Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это (договор о столетнем партнерстве - ред.) не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение её военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но в любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить", - сказал Песков журналистам. Ране британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной. -0-

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994121172.html

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