https://ria.ru/20250117/perevalka-1994232589.html

Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн

Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн - РИА Новости, 17.01.2025

Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн

Перевалка зерна на терминале группы компаний "Дело" КСК в Новороссийске по итогам 2024 года составила 10,3 миллиона тонн, сообщил председатель совета директоров РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:38:00+03:00

2025-01-17T16:38:00+03:00

2025-01-17T17:56:00+03:00

новороссийск

сергей шишкарев

кск

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перевалка зерна на терминале группы компаний "Дело" КСК в Новороссийске по итогам 2024 года составила 10,3 миллиона тонн, сообщил председатель совета директоров и совладелец группы Сергей Шишкарев. "Итоги потрясающие, другого слова подобрать не могу. Никто не верил в свое время, что мы 8 миллионов сделаем. В этом году, прошедшем, мы сделали 10,3 миллиона (тонн – ред.)", - сказал Шишкарев в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о перевалке зерна на терминале КСК. Он добавил, что через 2,5 года компания планирует переваливать 15 миллионов тонн зерна на экспорт. В ноябре Шишкарев сообщал, что ГК "Дело" планирует строительство силосных мощностей в Новороссийске, а также реализацию проекта по созданию специального приемо-отправочного парка для экспорта российского подсолнечного масла и импорта пальмового масла. По словам Шишкарева, терминал в Новороссийске - ведущий терминал страны. "Это зерновой экспорт, дополнительные валютные поступления в казну, возможность поддержать российского сельхозпроизводителя. Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас в планах увеличение складских емкостей еще на 300 тысяч тонн единовременного хранения", - сказал он.Также Группа компаний "Дело" планирует заняться зерновым трейдингом, рассматривает формирование собственного балкерного флота. "Не скрываем своих амбиций в том, что хотим заниматься зерновым трейдингом", - добавил Шишкарев.

https://ria.ru/20241214/zerno-1989201417.html

https://ria.ru/20240319/shishkarev-1934354858.html

новороссийск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новороссийск, сергей шишкарев, кск