Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн
ГК "Дело" по итогам 2024 года перевалила рекордные 10,3 миллиона тонн зерна
Пшеница. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перевалка зерна на терминале группы компаний "Дело" КСК в Новороссийске по итогам 2024 года составила 10,3 миллиона тонн, сообщил председатель совета директоров и совладелец группы Сергей Шишкарев.
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Он добавил, что через 2,5 года компания планирует переваливать 15 миллионов тонн зерна на экспорт.
В ноябре Шишкарев сообщал, что ГК "Дело" планирует строительство силосных мощностей в Новороссийске, а также реализацию проекта по созданию специального приемо-отправочного парка для экспорта российского подсолнечного масла и импорта пальмового масла.
Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
По словам Шишкарева, терминал в Новороссийске - ведущий терминал страны. "Это зерновой экспорт, дополнительные валютные поступления в казну, возможность поддержать российского сельхозпроизводителя. Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас в планах увеличение складских емкостей еще на 300 тысяч тонн единовременного хранения", - сказал он.
Также Группа компаний "Дело" планирует заняться зерновым трейдингом, рассматривает формирование собственного балкерного флота. "Не скрываем своих амбиций в том, что хотим заниматься зерновым трейдингом", - добавил Шишкарев.
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