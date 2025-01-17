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Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн - РИА Новости, 17.01.2025
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16:38 17.01.2025 (обновлено: 17:56 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/perevalka-1994232589.html
Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн
Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн - РИА Новости, 17.01.2025
Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн
Перевалка зерна на терминале группы компаний "Дело" КСК в Новороссийске по итогам 2024 года составила 10,3 миллиона тонн, сообщил председатель совета директоров РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:38:00+03:00
2025-01-17T17:56:00+03:00
новороссийск
сергей шишкарев
кск
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перевалка зерна на терминале группы компаний "Дело" КСК в Новороссийске по итогам 2024 года составила 10,3 миллиона тонн, сообщил председатель совета директоров и совладелец группы Сергей Шишкарев. "Итоги потрясающие, другого слова подобрать не могу. Никто не верил в свое время, что мы 8 миллионов сделаем. В этом году, прошедшем, мы сделали 10,3 миллиона (тонн – ред.)", - сказал Шишкарев в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о перевалке зерна на терминале КСК. Он добавил, что через 2,5 года компания планирует переваливать 15 миллионов тонн зерна на экспорт. В ноябре Шишкарев сообщал, что ГК "Дело" планирует строительство силосных мощностей в Новороссийске, а также реализацию проекта по созданию специального приемо-отправочного парка для экспорта российского подсолнечного масла и импорта пальмового масла. По словам Шишкарева, терминал в Новороссийске - ведущий терминал страны. "Это зерновой экспорт, дополнительные валютные поступления в казну, возможность поддержать российского сельхозпроизводителя. Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас в планах увеличение складских емкостей еще на 300 тысяч тонн единовременного хранения", - сказал он.Также Группа компаний "Дело" планирует заняться зерновым трейдингом, рассматривает формирование собственного балкерного флота. "Не скрываем своих амбиций в том, что хотим заниматься зерновым трейдингом", - добавил Шишкарев.
https://ria.ru/20241214/zerno-1989201417.html
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новороссийск, сергей шишкарев, кск
Новороссийск, Сергей Шишкарев, КСК
Шишкарев: рекорд перевалки зерна на терминале ГК "Дело" — 10,3 млн тонн

ГК "Дело" по итогам 2024 года перевалила рекордные 10,3 миллиона тонн зерна

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Пшеница - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перевалка зерна на терминале группы компаний "Дело" КСК в Новороссийске по итогам 2024 года составила 10,3 миллиона тонн, сообщил председатель совета директоров и совладелец группы Сергей Шишкарев.
"Итоги потрясающие, другого слова подобрать не могу. Никто не верил в свое время, что мы 8 миллионов сделаем. В этом году, прошедшем, мы сделали 10,3 миллиона (тонн – ред.)", - сказал Шишкарев в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о перевалке зерна на терминале КСК.
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Он добавил, что через 2,5 года компания планирует переваливать 15 миллионов тонн зерна на экспорт.
В ноябре Шишкарев сообщал, что ГК "Дело" планирует строительство силосных мощностей в Новороссийске, а также реализацию проекта по созданию специального приемо-отправочного парка для экспорта российского подсолнечного масла и импорта пальмового масла.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.

По словам Шишкарева, терминал в Новороссийске - ведущий терминал страны. "Это зерновой экспорт, дополнительные валютные поступления в казну, возможность поддержать российского сельхозпроизводителя. Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас в планах увеличение складских емкостей еще на 300 тысяч тонн единовременного хранения", - сказал он.
Также Группа компаний "Дело" планирует заняться зерновым трейдингом, рассматривает формирование собственного балкерного флота. "Не скрываем своих амбиций в том, что хотим заниматься зерновым трейдингом", - добавил Шишкарев.
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