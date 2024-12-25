https://ria.ru/20241225/delo-1991025639.html

Группа компаний "Дело"

Группа компаний "Дело" - РИА Новости, 25.12.2024

Группа компаний "Дело"

Группа компаний "Дело" (Группа, ГК "Дело") – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году в городе Новороссийске Сергеем Шишкаревым. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:51:00+03:00

2024-12-25T16:51:00+03:00

2024-12-25T16:51:00+03:00

справки

сергей шишкарев

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Группа компаний "Дело" (Группа, ГК "Дело") – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году в городе Новороссийске Сергеем Шишкаревым. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении. Головной компанией Группы является ООО "Управляющая компания "Дело". Основные сегменты бизнеса – стивидорное, транспортно-логистическое, судоходное и ИТ-направления.В составе Группы девять морских, в том числе зерновой, и 47 наземных терминалов. Мощность морских терминалов 3,9 миллиона ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год, мощность морского зернового терминала – девять миллионов тонн зерна в год.География бизнеса включает три ключевых бассейна: Дальневосточный, Балтийский, Азово-Черноморский.Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.Численность сотрудников Группы составляет 11 тысяч человек.Группа компаний "Дело" является одной из самых технологичных и динамично-развивающихся бизнес-структур. Размер инвестиций в транспортную инфраструктуру страны превышает 145 миллиардов рублей.51% акций ГК "Дело" принадлежат Сергею Шишкареву, 49% – Госкорпорации "Росатом".На протяжении многих лет компании Группы активно поддерживают отечественный спорт, реализуя проекты в профессиональном и детском спорте на национальном и клубном уровнях, которые содействуют развитию гандбола и футбола в России. С 2022 года Группа компаний "Дело" реализует корпоративную программу по повышению рождаемости, поддержке материнства и детства, которая доступна для всех сотрудников компаний. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, сергей шишкарев