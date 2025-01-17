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Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов - РИА Новости, 17.01.2025
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10:29 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/neftebaza-1994139346.html
Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов
Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов - РИА Новости, 17.01.2025
Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов
Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после удара украинских беспилотников достигла почти 3 тысяч квадратных метров, объявлен... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:29:00+03:00
2025-01-17T10:29:00+03:00
происшествия
воронежская область
лискинский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после удара украинских беспилотников достигла почти 3 тысяч квадратных метров, объявлен самый высокий номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В четверг губернатор региона Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет, и на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. "Общая площадь пожара на Лискинской нефтебазе - 2800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тушение пожара осуществляется по самому высокому номеру сложности.
https://ria.ru/20240907/detonatsiya-1971209210.html
воронежская область
лискинский район
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происшествия, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов

Пожар на лискинской нефтебазе под Воронежем охватил 2,8 тысячи квадратов

© Фото : Гусев/Telegram Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
 Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Гусев/Telegram
Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после удара украинских беспилотников достигла почти 3 тысяч квадратных метров, объявлен самый высокий номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В четверг губернатор региона Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет, и на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет.
"Общая площадь пожара на Лискинской нефтебазе - 2800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что тушение пожара осуществляется по самому высокому номеру сложности.
Пожар на месте детонации взрывоопасных предметов, произошедшей в результате падения беспилотника ВСУ в Острогожском районе Воронежской области. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В Воронежской области возник пожар с детонацией в результате падения БПЛА
7 сентября 2024, 03:48
 
ПроисшествияВоронежская областьЛискинский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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