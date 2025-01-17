https://ria.ru/20250117/neftebaza-1994139346.html

Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов

Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов - РИА Новости, 17.01.2025

Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов

Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после удара украинских беспилотников достигла почти 3 тысяч квадратных метров, объявлен... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:29:00+03:00

2025-01-17T10:29:00+03:00

2025-01-17T10:29:00+03:00

происшествия

воронежская область

лискинский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после удара украинских беспилотников достигла почти 3 тысяч квадратных метров, объявлен самый высокий номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В четверг губернатор региона Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет, и на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. "Общая площадь пожара на Лискинской нефтебазе - 2800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тушение пожара осуществляется по самому высокому номеру сложности.

https://ria.ru/20240907/detonatsiya-1971209210.html

воронежская область

лискинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)