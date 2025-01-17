Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов
Пожар на лискинской нефтебазе под Воронежем охватил 2,8 тысячи квадратов
© Фото : Гусев/Telegram Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после удара украинских беспилотников достигла почти 3 тысяч квадратных метров, объявлен самый высокий номер сложности пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В четверг губернатор региона Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет, и на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет.
"Общая площадь пожара на Лискинской нефтебазе - 2800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что тушение пожара осуществляется по самому высокому номеру сложности.
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