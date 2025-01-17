https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html

Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе

Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе - РИА Новости, 17.01.2025

Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе

Петушинский суд Владимирской области приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 лет троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:41:00+03:00

2025-01-17T10:41:00+03:00

2025-01-17T10:43:00+03:00

происшествия

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алексей навальный*

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Петушинский суд Владимирской области приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 лет троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушалось в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме."Липцеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, Кобзеву - на срок 5,5 лет, Сергунину - на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Также суд запретил им заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года.Прокурор просил для них сроки от 5,5 лет до 5 лет и 11 месяцев. Защита настаивала на оправдании.По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно.Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.

https://ria.ru/20241016/advokat-1978256126.html

https://ria.ru/20240816/advokaty-1966614199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, алексей навальный*