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Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе - РИА Новости, 17.01.2025
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10:41 17.01.2025 (обновлено: 10:43 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html
Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе
Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе - РИА Новости, 17.01.2025
Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе
Петушинский суд Владимирской области приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 лет троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:41:00+03:00
2025-01-17T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Петушинский суд Владимирской области приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 лет троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушалось в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме."Липцеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, Кобзеву - на срок 5,5 лет, Сергунину - на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Также суд запретил им заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года.Прокурор просил для них сроки от 5,5 лет до 5 лет и 11 месяцев. Защита настаивала на оправдании.По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно.Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
https://ria.ru/20241016/advokat-1978256126.html
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происшествия, россия, алексей навальный*
Происшествия, Россия, Алексей Навальный*
Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе

Адвокаты Навального получили до 5,5 года за участие в экстремистском сообществе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Петушинский суд Владимирской области приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 лет троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.
Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушалось в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме.
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"Липцеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, Кобзеву - на срок 5,5 лет, Сергунину - на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Также суд запретил им заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года.
Прокурор просил для них сроки от 5,5 лет до 5 лет и 11 месяцев. Защита настаивала на оправдании.
По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно.
Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
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