https://ria.ru/20250117/moshenniki-1994257647.html

Советский разведчик передал мошенникам миллион рублей

Советский разведчик передал мошенникам миллион рублей - РИА Новости, 17.01.2025

Советский разведчик передал мошенникам миллион рублей

Аферисты обманули в Москве бывшего советского разведчика Геронтия Лазовика и похитили у него свыше миллиона рублей, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:07:00+03:00

2025-01-17T18:07:00+03:00

2025-01-17T20:02:00+03:00

происшествия

москва

санкт-петербург

сергей собянин

whatsapp inc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062708_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_bbd5dd19f9f3ce5445654cd0f22cf6a8.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Аферисты обманули в Москве бывшего советского разведчика Геронтия Лазовика и похитили у него свыше миллиона рублей, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, мошенники в четверг позвонили Лазовику в мессенджер WhatsApp."Аферисты убедили пенсионера в необходимости проверить деньги. В результате пенсионер через окно квартиры передал неизвестному более 1 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что пенсионер из Санкт-Петербурга, которому неизвестные рассказали о "денежных переводах" от его имени в поддержку незаконной организации, отдал им свои сбережения на сумму 23,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, подозреваемых ищут.

https://ria.ru/20250110/moshenniki-1993084704.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, санкт-петербург, сергей собянин, whatsapp inc.