https://ria.ru/20250117/moshenniki-1994257647.html
Советский разведчик передал мошенникам миллион рублей
Советский разведчик передал мошенникам миллион рублей - РИА Новости, 17.01.2025
Советский разведчик передал мошенникам миллион рублей
Аферисты обманули в Москве бывшего советского разведчика Геронтия Лазовика и похитили у него свыше миллиона рублей, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:07:00+03:00
2025-01-17T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Аферисты обманули в Москве бывшего советского разведчика Геронтия Лазовика и похитили у него свыше миллиона рублей, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, мошенники в четверг позвонили Лазовику в мессенджер WhatsApp."Аферисты убедили пенсионера в необходимости проверить деньги. В результате пенсионер через окно квартиры передал неизвестному более 1 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что пенсионер из Санкт-Петербурга, которому неизвестные рассказали о "денежных переводах" от его имени в поддержку незаконной организации, отдал им свои сбережения на сумму 23,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, подозреваемых ищут.
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Советский разведчик передал мошенникам миллион рублей
Мошенники обманули советского разведчика Лазовика на миллион рублей