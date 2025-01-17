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Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом - РИА Новости, 17.01.2025
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13:52 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html
Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом
Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом - РИА Новости, 17.01.2025
Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом
От полугода до двух лет понадобится для восстановления разных компонентов морской экосистемы в Черном море после разлива мазута в результате крушения танкеров в РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:52:00+03:00
2025-01-17T13:52:00+03:00
керченский пролив
анапа
черное море
российская академия наук
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. От полугода до двух лет понадобится для восстановления разных компонентов морской экосистемы в Черном море после разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, процесс может быть ускорен благодаря зимне-весенним штормам, считает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. Ученый отметил, что поскольку течения идут в сторону Анапы, сочинских берегов мазут не достигнет даже в случае сильной ветровой нагрузки, максимум он доплывёт до Геленджика, что тоже маловероятно. "Опыт мировой практики показывает, что от полугода до двух лет происходит утилизация природными усилиями. Опять же, все зависит от штормов, придут весенние шторма, выбросят всё, что осталось. Если берег оборудовать сетками, то в песок не впитается и останется на сетках, легче будет убрать. Соответственно, к лету на дне уже не должно остаться (мазута - ред.). Если все грамотно убрать с берегов в местах массовых выбросов, то в море уже не будет возвращаться. Мазут этой марки не захоранивается в грунте - как показали наблюдения, именно эта марка не накапливается на дне в толще песка", - сказал РИА Новости Сапожников. При этом темп восстановления будет разным. "Разные группы существ будут приходить в норму с разной скоростью. Примерно через несколько месяцев на промытых песках восстановятся мельчайшие обитатели, до двух миллиметров размером. Существа размером с барабулю смогут нормально жить и питаться, когда бактерии переварят мазут, оставшийся в море после массовых его выбросов на берега, это месяцев пять", - добавил Сапожников. Однако, предупредил ученый, в ближайшие годы лучше воздержаться от сбора рапанов в Анапе и ловли даже самой маленькой рыбы. "Последствия разливов в форме накопления вредных веществ в тканях морских обитателей пока еще будут ощущаться, воздействие огромно по масштабам", - заключил собеседник агентства. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20250117/mazut-1994129156.html
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анапа
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керченский пролив, анапа, черное море, российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Керченский пролив, Анапа, Черное море, Российская академия наук, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом

Океанолог Сапожников: восстановление экосистемы в Черном море займет до двух лет

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239" . Архивное фото
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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. От полугода до двух лет понадобится для восстановления разных компонентов морской экосистемы в Черном море после разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, процесс может быть ускорен благодаря зимне-весенним штормам, считает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.
Ученый отметил, что поскольку течения идут в сторону Анапы, сочинских берегов мазут не достигнет даже в случае сильной ветровой нагрузки, максимум он доплывёт до Геленджика, что тоже маловероятно.
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"Опыт мировой практики показывает, что от полугода до двух лет происходит утилизация природными усилиями. Опять же, все зависит от штормов, придут весенние шторма, выбросят всё, что осталось. Если берег оборудовать сетками, то в песок не впитается и останется на сетках, легче будет убрать. Соответственно, к лету на дне уже не должно остаться (мазута - ред.). Если все грамотно убрать с берегов в местах массовых выбросов, то в море уже не будет возвращаться. Мазут этой марки не захоранивается в грунте - как показали наблюдения, именно эта марка не накапливается на дне в толще песка", - сказал РИА Новости Сапожников.
При этом темп восстановления будет разным. "Разные группы существ будут приходить в норму с разной скоростью. Примерно через несколько месяцев на промытых песках восстановятся мельчайшие обитатели, до двух миллиметров размером. Существа размером с барабулю смогут нормально жить и питаться, когда бактерии переварят мазут, оставшийся в море после массовых его выбросов на берега, это месяцев пять", - добавил Сапожников.
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Однако, предупредил ученый, в ближайшие годы лучше воздержаться от сбора рапанов в Анапе и ловли даже самой маленькой рыбы. "Последствия разливов в форме накопления вредных веществ в тканях морских обитателей пока еще будут ощущаться, воздействие огромно по масштабам", - заключил собеседник агентства.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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Керченский проливАнапаЧерное мореРоссийская академия наукКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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