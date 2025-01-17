https://ria.ru/20250117/marochko-1994180925.html

ВСУ ужесточили обстрелы Кременной, заявил Марочко

ВСУ ужесточили обстрелы Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 17.01.2025

ВСУ ужесточили обстрелы Кременной, заявил Марочко

Обстрелы инфраструктуры и гражданских объектов Кременной в ЛНР со стороны ВСУ, в том числе с использованием западных кассетных боеприпасов, увеличились в два... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:02:00+03:00

2025-01-17T13:02:00+03:00

2025-01-17T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Обстрелы инфраструктуры и гражданских объектов Кременной в ЛНР со стороны ВСУ, в том числе с использованием западных кассетных боеприпасов, увеличились в два раза и ужесточились, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Обстрелы Кременной ужесточились и как минимум увеличились в два раза... Могу сделать вывод, что существует положительная корреляция между успехами наших войск на линии боевого соприкосновения и обстрелами населенного пункта Кременная и его окрестностей. За последнюю неделю резко возросли обстрелы инфраструктуры города, также противником был осуществлен ряд атак по гражданским объектам и мирным жителям", - сказал агентству Марочко. По его словам, ВСУ начали использовать в большом количестве кассетные боеприпасы западного производства. За эту неделю практически ежедневно Кременная и прилегающие к ней населенные пункты подвергались обстрелам. Марочко сообщил, что под удар попадали в том числе административные здания, жилые дома, школа - объекты, не относящиеся к военной инфраструктуре. "Охотились украинские боевики и на гражданские автомобили. Есть пострадавшие среди мирного населения. Также противник целенаправленно разбрасывал свои суббоеприпасы в местах скопления мирных граждан и вдоль дорог местного значения, по которым перемещаются люди. Это в последующем может привести к получению минно-взрывных травм мирными жителями, в том числе детьми", - рассказал Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что такие действия ВСУ не имеют военной целесообразности, нарушают все нормы международного гуманитарного права и относятся к террористической деятельности.

https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993473564.html

https://ria.ru/20250114/shebekino-1993677830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины