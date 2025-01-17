ВСУ ужесточили обстрелы Кременной, заявил Марочко
Марочко: ВСУ ужесточили обстрелы Кременной кассетными боеприпасами
Последствия обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Обстрелы инфраструктуры и гражданских объектов Кременной в ЛНР со стороны ВСУ, в том числе с использованием западных кассетных боеприпасов, увеличились в два раза и ужесточились, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Обстрелы Кременной ужесточились и как минимум увеличились в два раза... Могу сделать вывод, что существует положительная корреляция между успехами наших войск на линии боевого соприкосновения и обстрелами населенного пункта Кременная и его окрестностей. За последнюю неделю резко возросли обстрелы инфраструктуры города, также противником был осуществлен ряд атак по гражданским объектам и мирным жителям", - сказал агентству Марочко.
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По его словам, ВСУ начали использовать в большом количестве кассетные боеприпасы западного производства. За эту неделю практически ежедневно Кременная и прилегающие к ней населенные пункты подвергались обстрелам. Марочко сообщил, что под удар попадали в том числе административные здания, жилые дома, школа - объекты, не относящиеся к военной инфраструктуре.
"Охотились украинские боевики и на гражданские автомобили. Есть пострадавшие среди мирного населения. Также противник целенаправленно разбрасывал свои суббоеприпасы в местах скопления мирных граждан и вдоль дорог местного значения, по которым перемещаются люди. Это в последующем может привести к получению минно-взрывных травм мирными жителями, в том числе детьми", - рассказал Марочко.
Собеседник агентства подчеркнул, что такие действия ВСУ не имеют военной целесообразности, нарушают все нормы международного гуманитарного права и относятся к террористической деятельности.
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