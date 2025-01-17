https://ria.ru/20250117/kreml-1994150479.html

В Кремле осудили пункт сделки Британии и Украины, касающийся Азовского моря

В Кремле осудили пункт сделки Британии и Украины, касающийся Азовского моря - РИА Новости, 17.01.2025

В Кремле осудили пункт сделки Британии и Украины, касающийся Азовского моря

В Кремле дали негативную оценку пункту о сотрудничестве Великобритании и Украины в Азовском море, так как оно является внутренним морем для России. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:34:00+03:00

2025-01-17T11:34:00+03:00

2025-01-17T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Кремле дали негативную оценку пункту о сотрудничестве Великобритании и Украины в Азовском море, так как оно является внутренним морем для России. "Негативно. Это действительно внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг премьер Британии Кир Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о 100-летнем партнерстве. В рамках этого соглашения Великобритания и Украина намерены углубить военное сотрудничество якобы для "укрепления безопасности" в Черном, Азовском и Балтийском морях. Соглашение также утвердит Великобританию в качестве "предпочтительного партнера" для украинского энергосектора, стратегии по критически важным минералам и производству "зеленой" стали.

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994121172.html

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, великобритания, россия, дмитрий песков, кир стармер, в мире