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Виктор Козлов: качество расследования уголовных дел СК улучшается ежегодно

Виктор Козлов: качество расследования уголовных дел СК улучшается ежегодно - РИА Новости, 17.01.2025

Виктор Козлов: качество расследования уголовных дел СК улучшается ежегодно

Пятнадцатого января Следственному комитету РФ исполнилось 14 лет. За эти годы следователи и криминалисты всех управлений СК успешно расследовали тысячи... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:00:00+03:00

2025-01-17T13:00:00+03:00

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Пятнадцатого января Следственному комитету РФ исполнилось 14 лет. За эти годы следователи и криминалисты всех управлений СК успешно расследовали тысячи уголовных дел, доказав тем самым свою эффективность и став одним из ключевых звеньев правоохранительной системы России. Об итогах работы следователей Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, необходимых новых мерах в борьбе с таким опасным увлечением, как "зацепинг", и вовлечении подростков в терроризм в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель руководителя Западного МСУТ СК России Виктор Козлов. Беседовала Дарина Хануна.– Виктор Петрович, расскажите об итогах работы управления за 2024 год.– В ведении Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сейчас находятся 51 регион. Если говорить о показателях работы, то можно отметить увеличение количества уголовных дел, направленных в суд на 20% к аналогичному периоду прошлого года, при этом половина из них – тяжкие и особо тяжкие. Сократились сроки следствия, и с каждым годом улучшается качество следствия. Мы уделяем большое внимание вопросам противодействия преступлениям в сфере транспортной безопасности, а также коррупционной и экономической направленности.– А как сейчас обстоят дела с таким явлением как зацепинг?– К сожалению, за 2024 год мы фиксируем значительный рост случаев гибели людей, в том числе несовершеннолетних на транспорте. Всего в 2024 году на железнодорожном транспорте погибло свыше 800 человек. Проведенный анализ показал, что основное число гибели среди детей связано с опасным увлечением "зацепинг" – 25 детей, что в 2,5 раз большем, чем годом ранее.– А есть ли у вас среднестатистический портрет зацепера?– Раньше было принято считать, что таким увлечениям подвержены дети из неблагополучных семей, где ребенок остается без должного внимания со стороны родителей, и у него плохо организован досуг. Безусловно, все это остается способствующими факторами. Однако, анализируя смерти подростков за 2024 год, установлено, что среди 25 погибших детей лишь один ребенок был из неблагополучной семьи. Также мы видим рост числа погибших детей в возрасте от 10 до 14 лет: в прошлом году их было 11, а в 2023 – всего три.– Какие меры принимаются вашими коллегами?– Помимо просветительской работы, мы с коллегами проводим активную работу по выявлению в интернете материалов, побуждающих детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни. Благодаря такой работе в прошлом году было заблокировано 35 публикаций и сайтов.Вместе с тем детальное рассмотрение каждого случая показало и другое – намеренное вовлечение подростков в совершение опасных действий. Так, в одном из мессенджеров существует множество каналов, пропагандирующих зацепинг, у некоторых из них более тысячи подписчиков, большинство из которых несовершеннолетние.Чтобы разобраться, кто вовлекает подростков в смертельно опасное занятие, мы проводим колоссальную работу. Например, в ноябре прошлого года Северным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 151.2 УК РФ (Вовлечение двух и более несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего) в отношении 33-летнего Романа Громова. В ходе расследования было установлено, что фигурант, находясь на объектах железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье, вовлек несовершеннолетнего 2007 года рождения и других детей в занятие зацепингом. Также в ходе расследования было установлено, что в период времени с октября по ноябрь Громов убедил несовершеннолетнюю девочку в безопасности зацепинга, что в результате повлекло ее гибель. В ноябре прошлого года несовершеннолетняя, забралась на крышу электропоезда "Ласточка", но в какой-то момент потеряла равновесие и упала, получив травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Оба уголовных соединены в одно производство. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.– На ваш взгляд, что необходимо предпринять, чтобы сократить число таких трагичных событий, связанных с зацепингом?– Немаловажным видится вопрос ужесточения ответственности за вовлечение подростков в это занятие. Наша основная задача – сделать так, чтобы дети перестали залезать на крыши и выступающие части вагонов, дергать пантографы, и нашли себе безопасные увлечения, и для решения этой проблемы все субъекты органов профилактики должны быть задействованы.– Виктор Петрович, мы с вами говорили о вовлечении детей в зацепинг. Но за последние несколько лет подростков стали вовлекать и в другие преступления, например, террористической направленности.– Действительно, в последние несколько лет мы видим, что детей стали вовлекать и в преступления террористической направленности. В основном злоумышленники знакомятся с несовершеннолетними в интернете, входят к ним в доверие, а после обещают за совершение преступления деньги или отсутствие наказания. Чаще всего преступники вербуют подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые в силу своей юности еще не могут полностью отдавать отчет своим действиям. При этом несовершеннолетние ошибочно полагают, что за совершение преступлений им не грозит ответственность из-за возраста. Преступники чуть ли не подводят школьников к тюрьме, хотя сами они зачастую находятся за границей, скрывая свое местоположение.Если говорить в цифрах, то в 2024 году в производстве следственного управления находилось 25 уголовных дел диверсионного и террористического характера на объектах транспортной инфраструктуры в отношении 39 лиц. Среди них 20 дел возбуждены в отношении 26 несовершеннолетних. Для сравнения: в 2023 году таких дел было 11.– Не могли бы вы привести пример?– В августе прошлого года Мосгорсуд приговорил юношу 2006 года рождения к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии. Он признан виновным в диверсии совершенной орггруппой. Установлено, что фигурант в 2022 году вступил в переписку с неустановленными лицами проукраинских взглядов, которые убедили его стать "партизаном" и действовать в интересах Украины на территории России. Юношу убедили совершать поджоги, присылали литературу с инструкциями изготовления горючих смесей и взрывных устройств. В феврале 2023 года подросток залил бензином шкаф концентратор на пути станции "Кунцево-1" и поджег.– Как, по-вашему, стоит бороться с этим?– Очевидно, что одним из основных условий, способствующих совершению таких преступлений, являются нарушения в цифровой среде. В связи с этим имеет смысл законодательно ограничить поисковые системы, исключив возможность выдачи ответов в них ссылок на запрещенные сайты.– А как проходит расследование уголовного дела о столкновении под Волгоградом поезда с "КамАЗом"?– Сейчас расследование продолжается, уголовное дело было передано в производство второго отдела по расследованию особо важных дел. В ходе расследования допрошены в качестве свидетелей пассажиры поезда, проведен ряд экспертиз, в том числе автотехническая, которая показала, что водитель КамАЗ при движении через нерегулируемый переезд нарушил пункты 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ПДД РФ. При этом результаты исследования показали, что в крови водителя алкоголя не было. В результате происшествия более 65 человек получили различные повреждения, из них двое – тяжкие телесные повреждения.– А установлен ли ущерб?– Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной.– В прошлом году был совершен поджог вертолета в аэропорту "Остафьево". Что удалось установить следствию? На каком этапе находится расследование уголовного дела?– По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 ст. 205 УК РФ. Установлено, что 26 апреля 2024 года четверо мужчин со знакомой, в составе организованной группы, действуя по указанию неустановленного лица в интересах Украины, проникли на охраняемую территорию международного аэропорта "Остафьево", где подожгли вертолет. Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени главного управления разведки Украины. Все они признали свою вину, раскаялись в содеянном. Сейчас дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.– Завершая наш разговор, расскажите, на каком сейчас этапе находится расследование дела, возбужденного в 2022 году за взяточничество нескольких чиновников Росавиации?– Следователи установили, что с марта 2021 года по сентябрь 2022 года сотрудники Управления летной эксплуатации Федерального агентства воздушного транспорта министерства транспорта РФ и иные приближенные к ним лица, организовав преступное сообщество, как лично, так и через посредников вымогали у пилотов различных российских авиакомпаний взятки за совершение незаконных действий и, выявив нарушения у пилотов, они не пресекали их, а вынуждали давать деньги за "закрытие глаз" на выявленные нарушения. Общая сумма полученной взятки составила 15 545 305 рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества и участие в нем (ней), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а также частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Несколько фигурантов из числа взяткодателей уже осуждены. Сейчас же уголовное дело в отношении 14 человек, из которых пять участников преступного сообщества, два посредника и семь взяткодателей, передавших взятку на 14 миллионов рублей, рассматривается в суде. Немалую помощь в выявлении этого преступление нам оказали и коллеги из смежных структур.В завершение разговора хотелось бы поздравить коллег с 14-летием со дня образования СК РФ и пожелать всем крепкого здоровья, удачи в решении поставленных государством задач, чтобы родные всегда понимали и были крепкой поддержкой, счастья и мирного неба над головой.

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https://ria.ru/20250116/reutov-1994014745.html

https://ria.ru/20250116/podzhog-1993973362.html

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