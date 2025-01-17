https://ria.ru/20250117/kozlov-1994126620.html

Евгений Козлов: мечтаем, что к 2030 году каждый россиянин посетит Москву

Евгений Козлов: мечтаем, что к 2030 году каждый россиянин посетит Москву - РИА Новости, 17.01.2025

Евгений Козлов: мечтаем, что к 2030 году каждый россиянин посетит Москву

Прошедший 2024 год стал успешным для московского туризма, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:00:00+03:00

2025-01-17T12:00:00+03:00

2025-01-17T12:00:00+03:00

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Прошедший 2024 год стал успешным для московского туризма, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. Также он рассказал, гости из каких регионов и стран чаще всего приезжают в столицу, куда сходить поклонникам новых трендов в туризме и назвал самые интересные площадки для отдыха в столице. Беседовала Ольга Овчинникова.– Евгений Александрович, в эти новогодние праздники Москва стала одним из самых популярных российских направлений для путешествий – об этом пишут многие туристические сервисы и агрегаторы. Сколько человек посетили столицу в этот период?– В эти январские каникулы Москва приняла рекордное число туристов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столица приняла семь миллионов гостей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, и на 7% больше, чем в праздники 2019-2020 годов до пандемии. К нам приехали жители российских регионов и туристы из Китая, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Индонезии, из стран СНГ и многих других государств. Такой спрос на Москву повлиял и на среднюю загрузку гостиниц: в отелях категорий трех и четырех звезд она достигала 90% и более.Также по сравнению с прошлым сезоном выручка гостиниц от продажи номеров в период праздников в среднем увеличилась на 30%. В целом вклад туризма в экономику города за прошедшие каникулы оценивается почти в 137 миллиардов рублей, доходы бюджета – в 18,7 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за прошлогодний новогодний период. Такие внушительные цифры еще раз подчеркивают экономическую значимость туризма, который не заканчивается на хорошем настроении и красивых фотографиях на память. Мы видим, что приток гостей в город обеспечивает высокую заполняемость гостиниц, ресторанов и культурных учреждений. Так туризм становится дополнительным катализатором роста экономики.В праздники главным драйвером увеличения турпотока, конечно, стала событийная повестка, а также качественная зимняя инфраструктура – катки, горки, лыжные трассы, украшенные пешеходные улицы и другие объекты. Многие гости положительно оценили активности проекта "Зима в Москве", и, как показывает исследование Russian Field, 80% из них планируют вновь посетить фестивальные площадки в следующем году.– Как вы оцениваете 2024 год в целом с точки зрения туризма? Сколько туристов побывало в столице, и можно ли сказать, что интерес путешественников к Москве растет?– Это был успешный год для московского туризма. Сейчас, имея данные за девять месяцев, уже отмечаем рост и турпотока, и объема потребления относительно аналогичного периода рекордного 2019 года. А это значит, что усилия, которые прикладывают мэр Москвы Сергей Собянин, вся команда правительства Москвы и столичный бизнес к развитию города в целом и индустрии туризма, действительно имеют эффект – ценятся путешественниками, признаются отраслью.Например, в феврале 2024 года у нас впервые прошел китайский Новый год, и это стало заметным событием как в России, так и в Пекине –проект в том числе получил серебро престижной премии China Brand Marketing Awards. Всего за прошлый год город получил 20 наград за проекты в сфере туризма – как федерального уровня, так и международного.Двадцать восьмого января снова открываем фестиваль "Китайский Новый год в Москве" в рамках Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах по решению лидеров государств. В этом сезоне жители и гости столицы познакомятся с традициями Поднебесной на мастер-классах и выставках, продегустируют блюда китайской кухни. Главная локация фестиваля – Манежная площадь, также отметить праздник можно будет на ВДНХ, в Московском зоопарке и других популярных местах столицы.– Ранее основу турпотока составляли внутренние туристы, их было порядка 90%. Изменилась ли ситуация за год? И из каких регионов к нам приезжают чаще всего?– По числу гостей из других регионов РФ мы фиксируем рекорд: 17,8 миллиона человек за девять месяцев 2024 года, к предыдущему году произошло увеличение на 7%. Чаще всего приезжают туристы из Центрального федерального округа, Санкт-Петербурга, с юга России – Краснодарский край и Ростовская область, из Татарстана, Саратовской области.– Понятно, что посетить Москву жителям центральных регионов гораздо проще, чем, например, жителям Дальнего Востока, Камчатки. Но видите ли вы увеличение числа туристов из отдаленных регионов России?– Да. Рост числа туристов из этих регионов происходит благодаря развитому транспортному сообщению с нашими дальними регионами, федеральной поддержке в его организации. И приятно видеть, что у нас большой рост показывают регионы Сибири. Так, например, чаще всего в первом полугодии 2024 московские рестораны посещали жители Тюменской области.Наша мечта, наша цель, чтобы к 2030 году каждый россиянин хотя бы раз посетил Москву.– Как обстоят дела с иностранными туристами? И туристы из каких стран чаще всего приезжают в столицу?– Очень приятно наблюдать, что Москва продолжает вызывать все больший интерес у иностранных туристов. По итогам девяти месяцев 2024 года их число выросло к аналогичному периоду предыдущего года на 19% и достигло 1,9 миллиона человек.На улицах города можно все чаще встретить туристов из Китая и стран Ближнего Востока. Быстро растет число гостей из Индии, Турции, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Вьетнама. По отдельным странам мы фиксируем рекорды. Например, это Саудовская Аравия, граждане которой еще никогда не посещали Москву в таком объеме, как сейчас, хотя у нас отсутствует прямое авиасообщение с этой страной. Жителям Ближнего Востока нравится быть в Москве: и гастрономия, и хороший климат, и ощущение безопасности, и комфортная городская среда, и удобная транспортная доступность. В общем, все то, что ценят туристы Ближнего Востока, Москва с лихвой дает.Еще один важный факт связан с туристами из Китая: оттуда к нам все чаще приезжают индивидуальные путешественники. Эта категория обычно тратит больше, чем групповые туристы. У них больше свободного времени, они посещают более дорогие рестораны и чаще выбираются на шоппинг, соответственно, больше денег остается в экономике Москвы. В том числе поэтому средний чек китайских туристов, которые к нам приезжают сейчас, выше, чем был раньше.– С учетом председательства в 2024 году России в БРИКС, увеличился ли турпоток из стран этого сообщества?– Гости из стран БРИКС – это половина всех туристов, которые приезжают в столицу из дальнего зарубежья. Поскольку это очень большой рынок, все равно остается нераскрытый потенциал.У нас сейчас 98 рейсов в неделю летает между Москвой и разными городами Китая. Рейсы высоко загружены, поэтому китайским компаниям интересно и выгодно летать в Москву. Думаю, что эта экономическая основа будет способствовать тому, чтобы положительная динамика сохранялась и дальше.Деловые мероприятия, которые проходили в рамках председательства России в БРИКС, тоже демонстрируют большую эффективность. Достаточно успешным получился Туристический форум стран БРИКС. На нем впервые обсуждалось взаимодействие между представителями отрасли из стран-участниц объединения и московским бизнесом. Уже в период проведения форума были заключены соглашения о намерениях организовать туристические поездки в Москву. Другие международные деловые мероприятия 2024 года – "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" и Meet Global MICE Congress: BRICS Edition – тоже показывают, что сохраняется очень высокий интерес со стороны иностранных компаний к Москве.– Разрабатываете ли вы новые туристические программы для стран, в которых растет интерес к Москве? И в целом, есть ли разница в туристическом предложении, например, для гостей из стран разных частей света? В чем их отличие?– Сейчас в отрасли действительно большое внимание уделяется персонализации туристического предложения. В этом сегменте не может быть стандартного унифицированного продукта для всего мира. У каждого свои культурологические и исторические особенности, своя специфика потребления туристических продуктов. Например, мы сделали гид для индийских путешественников Indian Vibes, который учитывает их особенности отдыха. А для путешественников из Ближнего Востока мы подготовили Muslim-Friendly Guide to Moscow, который помогает соблюдать нормы и правила своей религии, находясь в Москве.В свою очередь, китайским гостям, чтобы им было интереснее вдохновляться Москвой, предоставлена возможность персонализированной подборки на их крупнейшей туристической платформе Ctrip. Там мы сформировали страницу Москвы с описанием основных достопримечательностей и отелей, где можно остановиться. И это как раз является хорошим подспорьем для индивидуальных туристов.– А для каких-то новых стран прорабатываете сейчас персональное предложение?– Сейчас точкой роста могут стать страны Юго-Восточной Азии, Малайзия и Индонезия, где сегодня растет выездной туризм. Пока что Москва не входит в топ направлений, которые жители этих стран выбирают для путешествий, но потенциал рынка есть. Обычно, чтобы познакомить иностранный турбизнес с нашей дестинацией, мы с одобрения МИД России начинаем вести переговоры о визите в эту страну. Поскольку у нас добрые партнерские взаимоотношения с московской индустрией гостеприимства, в наши бизнес-миссии каждый раз едет от 20 до 30 компаний. Встречаемся с туристическими администрациями на той стороне, знакомим бизнес друг с другом. Так получается синергетический эффект: мы лучше узнаем этот рынок, коллеги находят новых партнеров. Первая бизнес-миссия в Малайзию уже состоялась и, что приятно, уже есть договоренность между туроператорами по отправке малазийских путешественников в Москву.Интересный факт: на встрече мэра Москвы с главами городов, которая состоялась на мероприятии "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС", присутствовала мэр Куала-Лумпура – столицы Малайзии. Она рассказала историю, что, когда гуляла по Москве, увидела жителей Малайзии и спросила их, как они здесь оказались. Они ответили, что приехали посмотреть город, и им тут все нравится. Как видите, по линии туризма взаимоотношения развиваются очень быстро.Кроме того, у нас есть информация, что федеральные власти активно работают над открытием сообщения с Бразилией. Бразильцы заинтересованы в России и заинтересованы в приезде в Москву – они подтвердили это на недавнем форуме делового туризма.– Запланированы ли уже бизнес-миссии на этот год в другие страны?– В 2024 году наши коллеги посетили с бизнес-миссиями более 10 регионов страны. Мы планируем продолжать выезжать в этом формате как в другие регионы РФ, так и за рубеж. Помимо бизнес-миссий у нас множество других эффективных инструментов по представлению туристического потенциала столицы, в их числе, например, мобильные туристско-информационные центры, которые ездят по разным городам. Их сотрудники рассказывают обо всем разнообразии столицы, помогают составлять маршруты по Москве, отвечают на всевозможные вопросы гостей о городе. Мы первые запустили такой формат. Сейчас эту практику уже переняли и наши коллеги из других субъектов, а мы продолжим ее в новом году.– В декабре мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали совместное заявление, в частности приняли решение о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве. Могут ли Дни Минска в Москве состояться уже в 2025 году?– Уверен, что смогут в случае совместной интенсивной работы. Москва всегда гостеприимна и готова помочь. Кроме того, мы по приглашению Минской стороны будем уже во второй раз принимать участие в выставке "Отдых", которая пройдет в Минске весной этого года. И, возможно, там уже будут понятны детали нового взаимодействия.– Недавно Мостуризм составил карту, где в Москве принимают китайские платежные системы. Планируете ли вы продолжать расширять доступность платежей для гостей из Китая и думаете ли над запуском решений для туристов из других дружественных стран?– Да, мы действительно сделали карту мест в Москве, где можно расплачиваться китайскими платежными системами, такими как WeChat Pay, Union Pay, Alipay. Это оказалось востребовано и важно для туристического бизнеса. Мы также внимательно следим за российским проектом "Карта туриста". Он позволит иностранному путешественнику, который не имеет выпущенной российскими банками карты, оплачивать по безналичному расчету покупки в Москве и других городах страны.– Мы уже начали разговор о взаимодействии с регионами России. В 2024 году было подписано соглашение с городами Золотого Кольца. Есть ли в проработке какие-то подобные проекты с другими регионами, которые сейчас не охвачены совместными туристическими продуктами с Москвой?– Мы постоянно находимся в контакте с коллегами из других регионов. И на форуме делового туризма Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который был в декабре, вместе с важными с туристической точки зрения регионами тоже обсуждали потенциальное дальнейшее взаимодействие: с Дальним Востоком, Тюменской областью, Санкт-Петербургом и не только. Наш основной принцип – командность, мы не конкурируем с другими регионами. Поэтому делаем совместные продукты для туристов, которые хотят за одно путешествие посетить несколько регионов страны, включая столицу.Кроме того, сейчас мы обновляем маршрут "Золотое кольцо". Вместе с ассоциацией туристических операторов, бизнесом проводим "аудит" впечатлений, которые турист может здесь получить. И на выходе нас ждет то, что я называю "конструктором впечатлений". То есть мы не будем ограничивать путешественника четкими рамками маршрута, а вместо этого предложим набор возможностей – размещения, достопримечательностей, гидов и так далее.– Ранее, в ходе выступления на парламентских слушаниях в Госдуме, вы предложили задуматься о вопросе субсидирования строительства отелей с совмещенными номерами, которые чаще выбирают семьи с детьми. Есть ли позитивный отклик на данное предложение?– Да, уже принято решение – правила отбора для участия в программе льготного кредитования на строительство отелей изменятся, об этом сообщали в министерстве экономического развития РФ. Теперь обязательным условием участия станет наличие в гостинице не менее 5% номеров для семей с детьми.– Какие виды туризма за год показали наибольший прирост?– Одно из таких направлений, несомненно, – деловой туризм. Например, каждая четвертая поездка жителей дальнего зарубежья в Москву была совершена с рабочими целями. Это индикатор наших активных деловых связей с иностранными партнерами. Кроме того, деловой туризм для нас важен, поскольку в среднем чек делового туриста выше в полтора раза, чем у туриста с другими целями. Они выбирают более комфортные места размещения, более дорогие рестораны, они активнее с точки зрения культурного потребления. А все это очень важно для экономики. Более того, влюбившись в Москву в деловой поездке, многие предпочитают российскую столицу для повторного визита с семьей. У города есть все ресурсы, чтобы развивать это направление, и создавать больше возможностей для деловых туристов – в том числе интересные культурные программы.– На "Активном гражданине" завершилось голосование на тему проекта "Вот это Москва!", горожан спрашивали, какие достопримечательности необходимо показать туристам. Будут ли предложения в дальнейшем использованы для составления маршрутов? И нет ли в планах провести конкурс на лучшие авторские тематические маршруты от москвичей?– Да, предложения москвичей в рамках проекта "Вот это Москва!" лягут в основу новых туристических маршрутов для путешественников разных возрастов и разных предпочтений. Конкурсы на лучшие авторские тематические маршруты уже есть: например, онлайн-конкурс "Покажи Москву", который мы проводим с 2020 года. Принять участие может человек любой профессии и возраста – в 2024 году был достигнут рекорд по количеству детей среди победителей. Всего москвичи придумали 600 маршрутов – в два раза больше, чем год назад.– Вы уже неоднократно говорили про то, что туристический потенциал у Москвы огромен и не полностью раскрыт. Будут ли в этом году открыты какие-то новые локации, которые ранее были недоступны?– Я считаю, что Москву нужно каждый год для себя открывать заново. Помните, как летом был красиво город украшен садами и цветами? В центре и на улицах других районов распустились многочисленные цветочные композиции. А сейчас – такая красочная зимняя иллюминация. И это опять повод прийти на уже знакомые улицы и увидеть город по-новому. Давайте пройдемся по Старому Арбату. Он сейчас пахнет хвоей и мандаринами. Совершенно новые впечатления. Казалось бы, это те улицы, по которым мы часто ходим, но благодаря усилиям мэра и правительства Москвы они превращаются в сказочные декорации.Есть и новые достопримечательности. Например, развивается кинопарк "Москино", где каждые выходные проходят яркие события – сейчас в том числе в рамках проекта "Зима в Москве".– Новая Москва сейчас является "восходящей звездой" туризма. Какие новые точки и маршруты намечены в этом округе в 2025 году? Или, например, в отдаленном от Москвы Зеленограде?– Здесь действительно много чего стоит посмотреть. Это и старинные усадьбы, и уже упомянутый кинопарк "Москино". Уверен, такое интенсивное развитие этого туристического направления внутри столицы продолжится и в этом году.В Зеленограде был востребован проект "Лето в Москве", многие жители участвовали в его мероприятиях. Сейчас точками притяжения становятся площадки проекта "Зима в Москве".– Планируют ли в городе продолжать развивать московские гастрономические бренды: московский чай, московскую плюшку?– Это гастрономические бренды, которые основаны на знаниях традиции. Перед созданием проекта "Московское чаепитие" мы проводили исследование вместе с историками чая, с москвоведами. В прошлые века в столице действительно была очень сильна чайная традиция. Это настоящая часть нашего культурного кода. Мы будем продвигать этот бренд, потому что он может стать уникальным конкурентным предложением города со своей историей. И жителей, и гостей столицы приглашаем попить чай "Москва" с тортом "Москва", столичными конфетами, московской плюшкой.– Очень часто жители округа не знают историю мест, где они живут. Даже если они родились и выросли в этих местах. Нет ли планов создать специальный портал для москвичей, где они могли бы самостоятельно во время прогулки включать в наушники не музыку, а аудиогид по определенному округу?– Есть уже, на мой взгляд, много источников информации о городе, стоит только захотеть их изучить. Это и проекты правительства Москвы: например, туристический сервис RUSSPASS, где уже доступны авторские аудиоэкскурсии. Мы поддерживаем стремление москвичей знать свой город лучше и создаем бесплатные аудиопрогулки по городу на разные темы – от литературы до современной архитектуры.Нужно помнить и о наших проводниках впечатлений – об экскурсоводах Москвы. В столице работает около трех тысяч экскурсоводов и гидов-переводчиков, за 2024 год количество аттестованных увеличилось в восемь раз. На RUSSPASS этой осенью открылся личный кабинет гида – с его помощью десятки специалистов из разных регионов страны представили свои экскурсии потенциальным клиентам, включая прогулки по разным районам Москвы.– В столице 1 декабря стартовал проект "Зима в Москве". Какие самые интересные локации вы бы посоветовали посетить в городе в январе и феврале?– Главная тема "Зимы в Москве" – традиции нашей страны, традиции празднования Нового года, поэтому каждый сможет найти занятие для себя и близких. Это и спортивные активности, и гастрономия, и самые разные форматы семейного отдыха. Вся информация о программе проекта есть на сайте мэра Москвы zima.mos.ru.Площадки находятся во всех округах города Москвы, не только в центре. Главное – не сидеть дома. Поэтому этой зимой приглашаю всех гулять по Москве, лучшему городу Земли.

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https://ria.ru/20241228/pomestamkinosemok-1991429834.html

https://ria.ru/20241119/proekt-1984448238.html

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