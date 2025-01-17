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В Совфеде оценили возможность снижения конфронтации при Трампе - РИА Новости, 17.01.2025
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13:04 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/kosachev-1994181604.html
В Совфеде оценили возможность снижения конфронтации при Трампе
В Совфеде оценили возможность снижения конфронтации при Трампе - РИА Новости, 17.01.2025
В Совфеде оценили возможность снижения конфронтации при Трампе
Президентство Дональда Трампа в США не послужит снижению конфронтации в международных отношениях, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:04:00+03:00
2025-01-17T13:04:00+03:00
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сша
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константин косачев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президентство Дональда Трампа в США не послужит снижению конфронтации в международных отношениях, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Если сравнивать с правлением Байдена, то это будет более турбулентная история, период шараханий из стороны в сторону. Период возникновения, а затем крушения надежд. Хотел бы ошибиться, но думаю, что конфронтация в международных отношениях будет не снижаться, а нарастать", - сказал Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты". Сенатор отметил, что Трамп отличается от Джо Байдена только методами достижения цели, которая выражается в его лозунге сделать Америку "снова великой". По его словам, в этом смысле президентство Трампа станет продолжением прежней политики США, "разрушительной по отношению к окружающему миру". "Мир может быть стабильным и безопасным только тогда, когда все страны находятся в равных условиях. А американский лозунг такого равенства не предусматривает. Ставка на глобальное лидерство США в ущерб другим сама по себе деструктивна", - констатировал Косачев.
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в мире, сша, америка, дональд трамп, константин косачев, джо байден, совет федерации рф
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Константин Косачев, Джо Байден, Совет Федерации РФ
В Совфеде оценили возможность снижения конфронтации при Трампе

Косачев: президентство Трампа не снизит конфронтацию в международных отношениях

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президентство Дональда Трампа в США не послужит снижению конфронтации в международных отношениях, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Если сравнивать с правлением Байдена, то это будет более турбулентная история, период шараханий из стороны в сторону. Период возникновения, а затем крушения надежд. Хотел бы ошибиться, но думаю, что конфронтация в международных отношениях будет не снижаться, а нарастать", - сказал Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты".
Сенатор отметил, что Трамп отличается от Джо Байдена только методами достижения цели, которая выражается в его лозунге сделать Америку "снова великой". По его словам, в этом смысле президентство Трампа станет продолжением прежней политики США, "разрушительной по отношению к окружающему миру".
"Мир может быть стабильным и безопасным только тогда, когда все страны находятся в равных условиях. А американский лозунг такого равенства не предусматривает. Ставка на глобальное лидерство США в ущерб другим сама по себе деструктивна", - констатировал Косачев.
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В миреСШААмерикаДональд ТрампКонстантин КосачевДжо БайденСовет Федерации РФ
 
 
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