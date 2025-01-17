Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество между странами - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 17.01.2025 (обновлено: 18:25 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/kitay-1994261607.html
Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество между странами
Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество между странами - РИА Новости, 17.01.2025
Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество между странами
Китай и США должны укреплять сотрудничество, делать больше важных и практических вещей, которые принесут пользу обеим странам и миру, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:24:00+03:00
2025-01-17T18:25:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай и США должны укреплять сотрудничество, делать больше важных и практических вещей, которые принесут пользу обеим странам и миру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. "Стороны должны укреплять сотрудничество, полагаясь на принципы взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества, а также делать больше важных, практических, хороших дел, которые пойдут на пользу двум странам и всему миру, чтобы Китай и США как два гигантских корабля постоянно шли по курсу стабильности, здоровья и устойчивого развития", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20250117/krizis-1994258324.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество между странами

Си Цзиньпин заявил Трампу, что Китай и США должны укреплять сотрудничество

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай и США должны укреплять сотрудничество, делать больше важных и практических вещей, которые принесут пользу обеим странам и миру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.
"Стороны должны укреплять сотрудничество, полагаясь на принципы взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества, а также делать больше важных, практических, хороших дел, которые пойдут на пользу двум странам и всему миру, чтобы Китай и США как два гигантских корабля постоянно шли по курсу стабильности, здоровья и устойчивого развития", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Си Цзиньпин и Трамп обсудили украинский кризис
Вчера, 18:11
 
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала