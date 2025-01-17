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Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество между странами
Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество между странами - РИА Новости, 17.01.2025
Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество между странами
Китай и США должны укреплять сотрудничество, делать больше важных и практических вещей, которые принесут пользу обеим странам и миру, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:24:00+03:00
2025-01-17T18:24:00+03:00
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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай и США должны укреплять сотрудничество, делать больше важных и практических вещей, которые принесут пользу обеим странам и миру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. "Стороны должны укреплять сотрудничество, полагаясь на принципы взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества, а также делать больше важных, практических, хороших дел, которые пойдут на пользу двум странам и всему миру, чтобы Китай и США как два гигантских корабля постоянно шли по курсу стабильности, здоровья и устойчивого развития", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество между странами
Си Цзиньпин заявил Трампу, что Китай и США должны укреплять сотрудничество