https://ria.ru/20250117/kitay-1994110320.html

Население Китая за год сократилось почти на 1,5 миллиона человек

Население Китая за год сократилось почти на 1,5 миллиона человек - РИА Новости, 17.01.2025

Население Китая за год сократилось почти на 1,5 миллиона человек

Численность населения Китая по состоянию на конец 2024 года упала до 1,408 миллиарда, что на 1,39 миллиона меньше, чем в конце 2023 года, говорится в докладе... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T05:37:00+03:00

2025-01-17T05:37:00+03:00

2025-01-17T05:59:00+03:00

в мире

китай

гонконг

макао

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826317699_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b728427b19efd2f3d747ebfba4257021.jpg

ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Численность населения Китая по состоянию на конец 2024 года упала до 1,408 миллиарда, что на 1,39 миллиона меньше, чем в конце 2023 года, говорится в докладе государственного статистического бюро КНР. "Население Китая на конец 2024 года составило 1 миллиард 408 миллионов 280 тысяч человек (включает жителей 31 провинции, автономных районов, городов центрального подчинения, не включает жителей Гонконга, Макао и Тайваня и иностранцев), что на 1,39 миллиона меньше по сравнению с концом 2023 года", - говорится в опубликованном в пятницу докладе ведомства.Отмечается, что в минувшем году родились 9,54 миллиона человек, коэффициент рождаемости составил 6,77%, умерли 10,93 миллиона человек, коэффициент смертности составил 7,76%.В докладе сообщается, что в Китае по итогам 2024 года коэффициент соотношения полов составлял 104,49, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Мужское население страны составляет 719,09 миллиона человек, женское население – 689,19 миллиона.Численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2024 года составила 857,98 миллиона человек, то есть 60,9% от общей, численность людей в возрасте 60 лет и старше – 310,31 миллиона человек, то есть 22% от всего населения, среди них людей старше 65 лет – 220,23 миллиона.В городах в конце 2024 года проживали 943,50 миллиона человек, что на 10,83 миллиона больше, чем в конце 2023 года. В сельской местности проживали 464,78 миллиона человек, что на 12,22 миллиона меньше, чем в 2023 году.В ноябре 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости построения здоровой системы политических мер поддержки рождаемости в Китае, который в настоящее время сталкивается с серьезными демографическими проблемами. Глава КНР в своей статье, опубликованной в журнале "Цюши", отмечал, что демографическое развитие в стране демонстрирует, что рождаемость находится ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения, а само население страны стареет.Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Одной из причин стала внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин. В 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков - около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем за 37 лет.В 2013 году власти Китая пошли на ослабление ограничений по количеству разрешенных детей, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а в 2016 году - всем парам. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Так, в 2016 году родились 17,76 миллиона человек, в 2017 - 17,23 миллиона, в 2018 - 15,23 миллиона, в 2019 - 14,65 миллиона, в 2020 - 12 миллионов, в 2021 - 10,62 миллиона человек, а в 2022 - 9,56 миллиона.Общий коэффициент рождаемости в КНР, согласно данным ООН, на 2024 год составляет 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире.Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет.

https://ria.ru/20250112/kitay-1993326722.html

https://ria.ru/20250109/kitaj-1992889094.html

https://ria.ru/20250107/voz-1992773006.html

https://ria.ru/20250115/kitay-1993757782.html

китай

гонконг

макао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, гонконг, макао, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, оон